Мы из лесу вышли… и сразу зашли. Акценты зрителя на играх Полесья с Олимпией

Постараюсь как можно мягче, если смогу. Ведь тут не столько вина клуба, сколько его беда. Разумеется, как всегда, это насквозь личное мнение автора - как говорится, я свободный художник, и я так вижу. А видится мне влюбившийся в футбол президент и “семеро с ложкой” вокруг него.

Иначе сложно объяснить происходящее в Житомире. До травмы Макуана (как оказалось, это было наше все) и отставки Калитвинцева, до сих пор для меня невразумительной, команду можно было вполголоса покритиковывать разве за то, что прогрессировала она со скрипом. И все же напоминала некий отлаженный механизм.

И вдруг, практически на ровном месте (если не страдать завышенной самооценкой) главного тренера меняет наставник команды второй лиги. А задачи те же - Европа и Кубок Украины, на секундочку. Несмотря на решение одной из них, срочно подыскивают замену и ему - теперь уже явного “ноунейма” из юношеского футбола.

Кто следующий? Дарио Друди? Простите, возможно я что-то неверно истолковал, но разве мы это уже не проходили? Не он ли в свое время воспринимался в Украине в качестве эдакого футбольного Остапа Бендера? Во всяком случае, в памяти остался именно такой имидж, и вот он всплывает в “Полесье”. Я бы сказал, знаковый момент.

Александр Денисов - отдельная песня. Казалось бы, был в свое время опыт Вацко в “Карпатах”, завершившийся, по большому счету, ничем… Этот вроде бы занят другим, скажете вы - медиа, маркетинг, спонсорство. Так это ему мы обязаны всеми понтами для приезжих, то забавляющими, то раздражающими народ в округе?

“Вовча зграя” - звучит завлекательно, но не мешало бы для начала подвести фундамент под эту идеологию. На поле команда выглядела в сезоне скорее стадом слонов, методично топчущихся в посудной лавке. Нет, была пара-тройка матчей, где показали характер, но чтобы прямо уж хищные клыки…

Вся эта “свадьба” с Усиком. Так и не понял, на фига попу сдалась гармонь, а гармонисту - церковь? К чему было это, мягко выражаясь, шоу (чтобы не озвучить более подходящий жанр) с полноценной заявкой боксера в футбольную команду? Гениальный маркетинговый ход - Селезнев с Милевским отдыхают? Ну-ну…

“Житомира не існує” - ваще венец творенья. Помогите тупому устроиться - так и не понял, об чем разговор в этой рекламе. Кто и почему говорил, что Житомира не существует? Быть может, вы и сумеете как-то это объяснить, но реклама, нуждающаяся в объяснении - нонсенс какой-то. На кого она рассчитана?

Вот в Лиге конференций, таки-да, Житомира больше нет - это мы вчера усвоили. Недолго маялась старушка в высоковольтных проводах. Впрочем, и напряжение, и возраст убиенной явно преувеличены.

А возвращаясь к журналистам в ФК, давайте еще Цыганыка что ли куда-то трудоустроим, бо деградирует уже, как комментатор. Если там есть куда, конечно…

Увлекся. Давайте о футболе. Словенская “Олимпия” - далеко не самый грозный экзаменатор даже из тех, кто попадается нашим командам летом. Хотя по опыту игр в Европе “Полесью” с ней тягаться рано. А с кем не рано - дебют есть дебют. И то, что команда, а главное - ее коуч, дебютируют, ощущалось всеми фибрами души.

В Любляне футбола почти не было. До перерыва - напрочь, после - хозяева поля реализовали два шанса из трех. Во что играло “Полесье” - спросите что-нибудь полегче. Ответный матч - да, вопросов нет. Пусть с натяжкой, но добрый десяток моментов на двоих. Хотя некоторые из них и годятся скорее в недомоменты.

То, что Житомир проиграет в гостях, читалось, пожалуй, уже после первого гола на 56-й минуте. Он же, в итоге, стал и решающим во всей дуэли. То, что фору “Олимпии” в два мяча не отыграть в Глывице - на 11-й минуте, когда Флоруц сравнял счет. У вас было иначе?

Излишне говорить о том, что поражение в Любляне было закономерным, но вот второй гол - это уже перебор: на него хозяева поля не “наиграли”. А в “ответке”, по моим наблюдениям и подсчетам, “Полесье” вполне могло рассчитывать на 2:1 в свою пользу. То есть, если бы с нами дружила логика, мы имели бы в сухом остатке экстра-таймы.

Фортуна в Глывице благоволила гостям. Если бы не стойка ворот, подстраховавшая вратаря “Олимпии” после удара Гуцуляка, то житомиряне вновь вышли бы вперед еще на 53-й минуте. А там - как знать… Победный гол Дурдова также стал продуктом чистого везения: на редкость неудачная игра кипера. Впрочем, все решилось раньше.

Ни в одном из двух поединков не узрел хотя бы одной футбольной личности, достойной упоминания здесь. И это есть плохо, даже для отбора Лиги конференций. Ну, разве что Флоруц забивал и там, и здесь - это факт, хотя помимо голов в чем-то важном больше замечен не был.

Словом, однажды в горячую летнюю пору мы из лесу вышли и сразу зашли. Сам по себе результат не удивляет - нам сейчас со всеми трудно, тем паче - дебютантам. За ответную игру, в принципе, и не стыдно. Жаль только, что все было “украдено” до нее. Но исходя из того, как себя позиционирует клуб - сущая катастрофа. А как дышали…

Извините за банальность от Юрича, но могло ли быть иначе? “Полесье” и без того, по-хорошему, сырой для Европы продукт. И попало оно сюда лишь за счет неопытности молодежи “Руха” и отсутствия внятной конкуренции кроме него. К тому же, получается, в клубе было сделано все, чтобы к старту команда подошла неготовой.

Да, она весьма недурственно укомплектована, как для УПЛ. Но за этими крепкими на вид деревьями не видно леса - поставленной командной игры, без которой в Европе делать нечего априори. Для этого нужен тренер с достаточным опытом, но никак не “проспект из ниоткуда”.

Хотя Ашура критиковать еще очень и очень рано - он стал заложником хаотичной клубной стратегии. Когда очень хочется, но как этого достичь, представляешь весьма приблизительно, и начинаются кадровые шараханья. Пусть жираф был неправ, но виновен не жираф. А тот, кто крикнул из ветвей: “Жираф большой - ему видней!”

Дебютировать тренером команды мастеров с еврокубка - врагу не пожелаешь. В Житомире это отчего-то сочли приемлемым. То, ради чего пахали весь год, превратилось в испытательный полигон для создания новой команды. С принципиально новой, как я понимаю, игрой. Логика наоборот?

Что было хорошего?

В домашней игре команда превосходила соперника, но было поздно пить “Боржоми”, да и хлебнуть удалось лишь глоток-другой - отняли бутылку. В прошлый раз писал: ”Условный Назаренко - именно тот, кто сумеет, наконец, создать хотя бы один голевой момент для “Полесья” в Европе?” Таки-создал, и не один.

Увы, гол на 40-й секунде лишь раздразнил нас возможностью благополучного исхода. Оттого реакция зрителей после матча стала еще жестче, чем могла бы быть. Следует понимать, однако: в футбол играют две команды. И вторая не намерена была пассивно наблюдать за нашими попытками.

Возможно, с этим тренером “Полесье” чего-нибудь и добьется. Хотя здесь и сейчас его конкуренция с “Кривбассом” Вернидуба представляется более чем сомнительной. А главное, нет ощущения того, что в клубе четко знают, что и зачем они делают.

Еще раз, любовь президента клуба к футболу сомнений не вызывает. А вот его окружение… Вспомнился “Металлист” Ярославского. Тот ведь тоже был дилетантом, полюбившим футбол. Но ему повезло тогда встретить Маркевича с Красниковым. И на выходе мы получили самую зрелищную (да-да, не “Шахтер”) команду УПЛ.

Как и почему ее уничтожили, это уже совсем другая история. Неблагодарная, ибо при одном упоминании об этом фанаты незадачливого в то время конкурента моментально делают стойку. Но я искренне желаю Геннадию Буткевичу найти своих единомышленников-профессионалов. Иначе все эти деньги тратятся зря.

Любопытно было бы узнать мнение житомирских болельщиков. Насколько они не согласны с автором и почему именно? Ведь это все домыслы постороннего, брызжущего ядом писаки из Одессы. И да, он ведь, по версии “подвальных” комментаторов клепает “заказуху”. Чью на сей раз - Красникова? Маркевича?...

А так все было чинно и благородно. Усик сидел на своем почетном месте и исправно аплодировал. И Житомира теперь таки не існує - в международном календаре сезона. Но сколько не повторяй: волк, в желудке мясо не появится.

Фото - ФК "Полесье", автор неизвестен