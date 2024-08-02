Яворский: Дебют Полесья в еврокубках оказался провальным

Известный в прошлом футболист, а затем тренер Игорь Яворский проанализировал ответный поединок квалификации Лиги конференций между "Полесьем" и "Олимпией" (1:2), по итогам которого житомиряне вылетели из турнира.

"Все сегодня начиналось в польском городе Гливице – лучше не придумаешь. Уже в первой атаке полищуки начали писать историю, забив свой дебютный гол в еврокубках. Все же, такой вспышки, создалось впечатление, не ожидали сами номинальные хозяева. По-моему, учитывая немалый международный опыт словенского клуба, житомирцам следовало позаботиться в ближайшие 10-15 минут о сохранении своих ворот нетронутыми.

Счет 1:0 очень коварен. Поэтому не нужно было сломя голову бежать вперед, забыв о надежности тыла. А словенцы словно этого только ждали, восстановив вскоре паритет.

Положение "Полесья" стало критическим, потому что для спасения нужно было забивать два гола, а как показал первый поединок в Любляне – с прицелом у подопечных Имада Ашура были проблемы.

Чтобы достичь перелома, полищуки после перерыва сделали ставку на верховые передачи на выдвинутого вперед гренадера Филиппа Будковского. А в компенсированное время "Олимпия" отличилась во второй раз. "Полесье" вынуждено досрочно сойти с дистанции. Так провально завершился дебют "Полесья" в еврокубках. Убежден, что амбициозное руководство житомирского ФК ждало совсем иного результата.

Похоже, частые изменения на тренерском мостике каких-либо ощутимых дивидендов полищукам не приносят. Хотя на трансферном рынке были израсходованы серьезные средства. Тем не менее, будем надеяться, что в Житомире в ближайшее время обойдется без оргвыводов, что Имад Ашур еще не исчерпал кредит доверия. Потому что очередная отставка рулевого, да еще и на старте чемпионата УПЛ, может привести к неудаче и на внутренней арене", - считает Яворский.