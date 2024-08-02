Ступар: Реакция Усика на судейство - это эмоции. Полесье само виновато

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил с профессиональной точки зрения судейство в повторном поединке квалификации Лиги конференций по футболу между "Полесьем" и словенской "Олимпией" (1:2) , после которого представители житомирского клуба имели претензии к сербской бригаде арбитров.

"Считаю, что судейская бригада во главе с Милановичем справилась со своими обязанностями. Да, были мелкие ошибки, но они не повлияли на итог.

Было ли нарушение правил на игроке "Полесья", когда в компенсированное время гости забили победный гол? Это был спорный момент, однако, по большому счету, что это меняло, забивали же словенцы, а не житомиряне, у которых не было шансов спастись от вылета.

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Высказывания прославленного боксера Александра Усика о предвзятости сербской бригады арбитров? Это все эмоции Усика-болельщика, который, конечно, ждал совсем другого дебюта от "Полесья" в еврокубках. На мой взгляд, футболисты "Полесья" в этой неудаче, прежде всего, виноваты сами. Потому что и в повторном поединке у них не было четкого плана, как поразить ворота соперника, а в обороне продолжал царить беспорядок", - сказал Ступар.