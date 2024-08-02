Пучков: Полесью нужно делать выводы. Если запустить процесс "давайте посмотрим", то толку не будет

Один из самых опытных украинских тренеров Сергей Пучков проанализировал ответный поединок квалификации Лиги конференций между "Полесьем" и "Олимпией" (1:2), по итогам которого житомиряне вылетели из турнира.

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– Что тут скажешь ... Результат говорит сам за себя. Житомиряне не прошли дальше, и теперь в клубе пусть ищут причины тренерских ошибок, и в чем именно тренерский штаб недоработал. Можно много о чем рассказывать, но факт остается фактом: в противостоянии с "Олимпией" проиграно два матча подряд. Во втором из них удалось забить быстрый мяч в ворота словенцев и повести 1:0. Получить такой шанс, да еще и в самом начале игры и не воспользоваться в развитии успеха... К сожалению, этим все и ограничилось. Соперник же отличился вчера дважды и победил. А это значит, что житомирская команда не готова в психологическом плане.

– Как думаете, какие ощущения после этих поражений у украинских болельщиков и владельца житомирского клуба Геннадия Буткевича, который вкладывая немалые деньги в "Полесье" буквально жил еврокубками?

– Понятно, что не лучшие. Нужно делать выводы. И чем раньше они будут сделаны - тем лучше. Если запустить процесс под условным названием "Давайте посмотрим", то я думаю, что толку не будет. Проблема может стать глубже - и что тогда делать?

– После завершения матча представители "Полесья" – в частности, Александр Усик и Имад Ашур выразили недовольство качеством арбитража. Что скажете по этому поводу?

– Судейство в данном случае ни при чем. Кто, скажите, мешал создавать моменты и забивать? Вы повели в счете в самом начале игры – что еще надо? Доводите дело до конца, забивайте второй мяч и играйте дальше. Тогда и искать причины во внешних факторах, как-то судейство не придется. Но не смогли.