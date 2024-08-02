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Денисов: Спасибо Усику и нашим болельщикам за вдохновение и настроение

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Полесье проиграло, но получило отличную поддержку

Денисов: Спасибо Усику и нашим болельщикам за вдохновение и настроение

фото из соцсетей

Новина українською

Директор по медиа, маркетингу и спонсорству "Полесья" Александр Денисов после матча с "Олимпией" (1:2) в квалификации поблагодарил боксера Александра Усика, который поддерживал команду на стадионе.

"Мы получили лучшую поддержку, которую только можно представить!

Спасибо Александру Усику и всем нашим болельщикам за вдохновение и настроение!

Победы обязательно впереди!" – написал Денисов в Инстаграм.

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Источник:
Інстаграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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