Денисов: Спасибо Усику и нашим болельщикам за вдохновение и настроение

Директор по медиа, маркетингу и спонсорству " Полесья " Александр Денисов после матча с "Олимпией" (1:2) в квалификации поблагодарил боксера Александра Усика, который поддерживал команду на стадионе.

"Мы получили лучшую поддержку, которую только можно представить!

Спасибо Александру Усику и всем нашим болельщикам за вдохновение и настроение!

Победы обязательно впереди!" – написал Денисов в Инстаграм.