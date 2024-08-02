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Денисов: Спасибо Усику и нашим болельщикам за вдохновение и настроение
Полесье проиграло, но получило отличную поддержку
фото из соцсетей
Директор по медиа, маркетингу и спонсорству "
"Мы получили лучшую поддержку, которую только можно представить!
Спасибо Александру Усику и всем нашим болельщикам за вдохновение и настроение!
Победы обязательно впереди!" – написал Денисов в Инстаграм.
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Источник:Інстаграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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