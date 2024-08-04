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Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Потенциального соперника узнает неудачник пары Кривбасс/Виктория

Лига конференций

Жеребьевка – в понедельник, 5-го августа

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Потенциального соперника узнает неудачник пары Кривбасс/Виктория

Фото: УЕФА / Автор неизвестен

Новина українською

В понедельник, пятого августа, в Ньоне состоится жеребьевка последнего этапа квалификации Лиги конференций 2024/25 – раунда плей-офф. Среди прочего, потенциального соперника узнает неудачник пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) - "Виктория" (Плзень, Чехия).

Читайте такжеПара Кривбасс-Виктория будет фигурировать в двух жеребьевках - плей-офф ЛЕ и ЛК. Известны потенциальные соперники

Эта пара будет вне посева во время жеребьевки. Для нее есть такие варианты потенциальных соперников:

  • "Челси" (Англия);
  • "Гент" (Бельгия) - "Силькеборг" (Дания) (победитель пары);
  • "Фиорентина" (Италия);
  • "Бетис" (Испания);
  • "Башакшехир" (Турция) - "Сабуртало" (Грузия) (победитель пары);
  • "Маккаби" (Петах-Тиква) - ЧФР (Румыния) (победитель пары);
  • "Олимпия" (Словения) - "Шериф" (Молдова) (победитель пары);
  • "Брондбю" (Дания) - "Легия" (Польша) (победитель пары);
  • "Хайденхайм" (Германия);
  • "Ильвес" (Финляндия) - "Юргорден" (Швеция) (победитель пары);
  • "Ланс" (Франция);
  • "Омония" (Кипр) - "Фехервар" (Венгрия) (победитель пары);
  • "Трабзонспор" (Турция) - "Рапид" (Австрия) (неудачник пары);
  • "Цюрих" (Швейцария) - "Гимарайнш" (Португалия) (победитель пары);
  • "Корвинул" (Хорватия) - "Астана" (Казахстан) (победитель пары);
  • "Ноах" (Армения) - АЕК (Афины, Греция) (победитель пары);
  • "Мольде" (Норвегия) - "Серкль Брюгге" (Бельгия) (неудачник пары).

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций состоится 5-го августа в 15:00.

Тот, кто проиграет в паре "Кривбасс" - "Виктория", вылетает в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

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жеребьевка Раунд плей-офф Лига конференций
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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