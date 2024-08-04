Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Потенциального соперника узнает неудачник пары Кривбасс/Виктория
Жеребьевка – в понедельник, 5-го августа
Фото: УЕФА / Автор неизвестен
В понедельник, пятого августа, в Ньоне состоится жеребьевка последнего этапа квалификации Лиги конференций 2024/25 – раунда плей-офф. Среди прочего, потенциального соперника узнает неудачник пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) - "Виктория" (Плзень, Чехия).
Эта пара будет вне посева во время жеребьевки. Для нее есть такие варианты потенциальных соперников:
- "Челси" (Англия);
- "Гент" (Бельгия) - "Силькеборг" (Дания) (победитель пары);
- "Фиорентина" (Италия);
- "Бетис" (Испания);
- "Башакшехир" (Турция) - "Сабуртало" (Грузия) (победитель пары);
- "Маккаби" (Петах-Тиква) - ЧФР (Румыния) (победитель пары);
- "Олимпия" (Словения) - "Шериф" (Молдова) (победитель пары);
- "Брондбю" (Дания) - "Легия" (Польша) (победитель пары);
- "Хайденхайм" (Германия);
- "Ильвес" (Финляндия) - "Юргорден" (Швеция) (победитель пары);
- "Ланс" (Франция);
- "Омония" (Кипр) - "Фехервар" (Венгрия) (победитель пары);
- "Трабзонспор" (Турция) - "Рапид" (Австрия) (неудачник пары);
- "Цюрих" (Швейцария) - "Гимарайнш" (Португалия) (победитель пары);
- "Корвинул" (Хорватия) - "Астана" (Казахстан) (победитель пары);
- "Ноах" (Армения) - АЕК (Афины, Греция) (победитель пары);
- "Мольде" (Норвегия) - "Серкль Брюгге" (Бельгия) (неудачник пары).
Жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций состоится 5-го августа в 15:00.
Тот, кто проиграет в паре "Кривбасс" - "Виктория", вылетает в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура УПЛ
- Финал прыжков в высоту. Где и когда смотреть выступление Магучих на Олимпиаде-2024
- Барселона победила Реал в товарищеском матче. Лунин на поле не вышел
- Полесье – Олимпия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Ольга Харлан: Я не старею вообще