Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Потенциального соперника узнает неудачник пары Кривбасс/Виктория

В понедельник, пятого августа, в Ньоне состоится жеребьевка последнего этапа квалификации Лиги конференций 2024/25 – раунда плей-офф. Среди прочего, потенциального соперника узнает неудачник пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) - "Виктория" (Плзень, Чехия).

Эта пара будет вне посева во время жеребьевки. Для нее есть такие варианты потенциальных соперников:

"Челси" (Англия);

"Гент" (Бельгия) - "Силькеборг" (Дания) (победитель пары);

"Фиорентина" (Италия);

"Бетис" (Испания);

"Башакшехир" (Турция) - "Сабуртало" (Грузия) (победитель пары);

"Маккаби" (Петах-Тиква) - ЧФР (Румыния) (победитель пары);

"Олимпия" (Словения) - "Шериф" (Молдова) (победитель пары);

"Брондбю" (Дания) - "Легия" (Польша) (победитель пары);

"Хайденхайм" (Германия);

"Ильвес" (Финляндия) - "Юргорден" (Швеция) (победитель пары);

"Ланс" (Франция);

"Омония" (Кипр) - "Фехервар" (Венгрия) (победитель пары);

"Трабзонспор" (Турция) - "Рапид" (Австрия) (неудачник пары);

"Цюрих" (Швейцария) - "Гимарайнш" (Португалия) (победитель пары);

"Корвинул" (Хорватия) - "Астана" (Казахстан) (победитель пары);

"Ноах" (Армения) - АЕК (Афины, Греция) (победитель пары);

"Мольде" (Норвегия) - "Серкль Брюгге" (Бельгия) (неудачник пары).

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций состоится 5-го августа в 15:00.

Тот, кто проиграет в паре "Кривбасс" - "Виктория", вылетает в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.