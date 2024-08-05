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Потенциальный соперник для Кривбасса. Видеотрансляция раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
Жеребьевка Лиги конференций: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция жеребьевки ⋇ 05.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: УЕФА / Автор неизвестен
В понедельник, пятого августа, в Ньоне состоится жеребьевка последнего этапа квалификации Лиги конференций 2024/25 – раунда плей-офф. Среди прочего, потенциального соперника узнает неудачник пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) - "Виктория" (Плзень, Чехия).
Читайте такжеЖеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Потенциального соперника узнает неудачник пары Кривбасс/Виктория
Обо всех нюансах жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги конференций – по ссылке.
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Начало процедуры – в 15:00.
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. 15:00
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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