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Жеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛК. Определился потенциальный соперник Мудрика
Коллективу украинца достанется либо португальская "Брага", либо швейцарский "Серветт"
Getty Images / Global Images Ukraine
В понедельник, 5-го августа, в Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/25.
По ее итогам своих потенциальных соперников узнали команды, которые примут участие в последнем отборочном этапе плей-офф:
The Conference League champions path play-offs draw ⤵️#UECL pic.twitter.com/bXYPw6Nr9Q— UEFA Conference League (@europacnfleague) August 5, 2024
The Conference League main path play-offs draw ✅#UECL pic.twitter.com/IjT2orAfIo— UEFA Conference League (@europacnfleague) August 5, 2024
Матчи 4-го квалификационного раунда Лиги конференций состоятся 22 и 29 августа 2024 года.
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