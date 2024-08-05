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Жеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛК. Определился потенциальный соперник Мудрика

Лига конференций

Коллективу украинца достанется либо португальская "Брага", либо швейцарский "Серветт"

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛК. Определился потенциальный соперник Мудрика

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 5-го августа, в Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/25.

По ее итогам своих потенциальных соперников узнали команды, которые примут участие в последнем отборочном этапе плей-офф:


Матчи 4-го квалификационного раунда Лиги конференций состоятся 22 и 29 августа 2024 года.

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Опубликовал: Александр Бураков
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