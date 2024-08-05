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В случае вылета из ЛЕ. Стал известен возможный соперник Кривбасса в плей-офф квалификации ЛК
Если криворожцы вылетят от "Виктории"
Фото: ФК Кривбас
Сегодня, 5 августа, в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций 2024/25.
Своего потенциального соперника получил "Кривбасс". Если криворожский клуб вылетит от "Виктории" Плзень (матчи пройдут 8 и 15 августа) в 3- квалификационном раунде Лиги Европы, то сыграет с испанским "Бетисом".
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Первые поединки плей-офф отбора Лиги конференций пройдут 22 августа, ответные - 29 августа.
Ранее "Кривбасс" узнал потенциального соперника в квалификации Лиги Европы на случай победы над "Викторией".
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