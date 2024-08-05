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В случае вылета из ЛЕ. Стал известен возможный соперник Кривбасса в плей-офф квалификации ЛК

Лига конференций
Обновлено

Если криворожцы вылетят от "Виктории"

В случае вылета из ЛЕ. Стал известен возможный соперник Кривбасса в плей-офф квалификации ЛК

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Сегодня, 5 августа, в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций 2024/25.

Своего потенциального соперника получил "Кривбасс". Если криворожский клуб вылетит от "Виктории" Плзень (матчи пройдут 8 и 15 августа) в 3- квалификационном раунде Лиги Европы, то сыграет с испанским "Бетисом".

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Первые поединки плей-офф отбора Лиги конференций пройдут 22 августа, ответные - 29 августа.

Ранее "Кривбасс" узнал потенциального соперника в квалификации Лиги Европы на случай победы над "Викторией".

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.08.2024 в 16:20
Хотелось бы увидеть их в игре с Бетисом
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Комментарии 3
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.08.2024 в 16:20
Хотелось бы увидеть их в игре с Бетисом
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
05.08.2024 в 16:12
Недовго Кривбас буде мучитися)). Але довше чим Полісся.
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okolegko (Київ)
05.08.2024 в 15:36
Фартонуло. Тре 100% Вікторію проходити, інакше гаплик
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