В случае вылета из ЛЕ. Стал известен возможный соперник Кривбасса в плей-офф квалификации ЛК

Сегодня, 5 августа, в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций 2024/25.

Своего потенциального соперника получил "Кривбасс". Если криворожский клуб вылетит от "Виктории" Плзень (матчи пройдут 8 и 15 августа) в 3- квалификационном раунде Лиги Европы, то сыграет с испанским "Бетисом".

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Первые поединки плей-офф отбора Лиги конференций пройдут 22 августа, ответные - 29 августа.

Ранее "Кривбасс" узнал потенциального соперника в квалификации Лиги Европы на случай победы над "Викторией".