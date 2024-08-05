Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛК. Без представителей Украины, но с прямым интересом для нашей борьбы в ТК, выступление конкурентов и не только
Анонс первых матчей третьего квалификационного раунда
УЕФА
Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это шестьдесят команд, разделенных на тридцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.
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Украина на этой стадии не представлена, поэтому все внимание приковано к выступлениям наших конкурентов, а также к тем парам, где определяются потенциальные соперники тех команд, чье выступление интересно Украине в борьбе в тех или иных рейтингах.
Итак, первоочередного обращаем внимание на выступления команд из Польши, Хорватии и Сербии. Матчей хватает.
(выгодны победы команд, которые выделены жирным)
- "Санкт-Галлен" (Швейцария) 21:30 "Шленск" (Польша).
- "Ружомберок" (Словакия) 19:30 "Хайдук" (Хорватия);
- "Брондбю" (Дания) 20:00 "Легия" (Польша);
- "Осиек" (Хорватия) 21:00 "Зира" (Азербайджан);
- "Марибор" (Словения) 21:15 "Войводина" (Сербия);
- "Спартак" (Словакия) 21:30 "Висла" (Польша).
Следующая волна интереса – это те пары, в которых определяются потенциальные соперники конкурентов Украины в Таблице коэффициентов.
- "Ноах" (Армения) 19:00 АЕК (Афины, Греция) – определяется потенциальный соперник "Хайдука" (Хорватия).
- "Ауда" (Латвия) 18:00 "Дрита" (Косово) – определяется потенциальный соперник "Легии" (Польша);
- "Ильвес" (Финляндия) 19:00 "Юргорден" (Швеция) – определяется потенциальный соперник "Войводины" (Сербия);
- "Силькеборг" (Дания) 19:30 "Гент" (Бельгия) – определяется потенциальный соперник "Партизана" (Сербия);
- "Олимпия" (Словения) 20:00 "Шериф" (Молдова) – определяется потенциальный соперник "Риеки" (Хорватия);
- "Омония" (Кипр) 20:00 "Фехервар" (Венгрия) – определяется потенциальный соперник "Осиека" (Хорватия).
Также обращаем внимание на выступление "Копенгагена" – конкурента "Шахтера" в рейтинге клубов. Это важно в контексте борьбы за прямое место в лиговом этапе Лиги чемпионов 2025/26.
- "Копенгаген" (Дания) 20:00 "Баник" (Чехия).
- "Килмарнок" (Шотландия) 21:00 "Тромсе" (Норвегия) – определяется потенциальный соперник "Копенгагена" (Дания).
Остальные матчи
- "Хеккен" (Швеция) 20:00 "Пайде" (Эстония);
- "Пакш" (Венгрия) 20:00 "Морнар" (Черногория).
- "Арарат-Армения" (Армения) 18:00 "Академия Пушкаша" (Венгрия);
- "Ордабасы" (Казахстан) 18:00 "Пюник" (Армения);
- ХИК (Финляндия) 19:00 "Дечич" (Черногория);
- "Сабуртало" (Грузия) 19:00 "Башакшехир" (Турция);
- "Млада" (Чехия) 19:00 "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль);
- "Цюрих" (Швейцария) 20:00 "Витория Гимарайнш" (Португалия);
- ЦСКА 1948 (Болгария) 20:30 "Пафос" (Кипр);
- "Балкани" (Косово) 21:00 "Ларн" (Северная Ирландия);
- "Ботев" (Болгария) 21:00 "Зрински" (Босния и Герцеговина);
- "Корвинул" (Румыния) 21:00 "Асатана" (Казахстан);
- "Маккаби" (Петах-Тиква, Израиль) 21:00 ЧФР (Румыния);
- "Викингур" (Исландия) 21:15 "Флора" (Эстония);
- "Сент-Миррен" (Шотландия) 21:45 "Бранн" (Норвегия);
- "Сент-Патрикс" (Ирландия) 21:45 "Сабах" (Азербайджан).
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