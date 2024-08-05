ЛК. Без представителей Украины, но с прямым интересом для нашей борьбы в ТК, выступление конкурентов и не только

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это шестьдесят команд, разделенных на тридцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

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Украина на этой стадии не представлена, поэтому все внимание приковано к выступлениям наших конкурентов, а также к тем парам, где определяются потенциальные соперники тех команд, чье выступление интересно Украине в борьбе в тех или иных рейтингах.

Итак, первоочередного обращаем внимание на выступления команд из Польши, Хорватии и Сербии. Матчей хватает.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига конференций. 07.08.2024

"Санкт-Галлен" (Швейцария) 21:30 "Шленск" (Польша).

Лига конференций. 08.08.2024

"Ружомберок" (Словакия) 19:30 "Хайдук" (Хорватия);

"Хайдук" (Хорватия); "Брондбю" (Дания) 20:00 "Легия" (Польша);

"Легия" (Польша); "Осиек" (Хорватия) 21:00 "Зира" (Азербайджан) ;

; "Марибор" (Словения) 21:15 "Войводина" (Сербия);

"Войводина" (Сербия); "Спартак" (Словакия) 21:30 "Висла" (Польша).

Следующая волна интереса – это те пары, в которых определяются потенциальные соперники конкурентов Украины в Таблице коэффициентов.

Лига конференций. 06.08.2024

"Ноах" (Армения) 19:00 АЕК (Афины, Греция) – определяется потенциальный соперник "Хайдука" (Хорватия).

Лига конференций. 08.08.2024

"Ауда" (Латвия) 18:00 "Дрита" (Косово) – определяется потенциальный соперник "Легии" (Польша) ;

"Дрита" (Косово) – определяется потенциальный соперник "Ильвес" (Финляндия) 19:00 "Юргорден" (Швеция) – определяется потенциальный соперник "Войводины" (Сербия) ;

"Юргорден" (Швеция) – определяется потенциальный соперник ; "Силькеборг" (Дания) 19:30 "Гент" (Бельгия) – определяется потенциальный соперник "Партизана" (Сербия) ;

"Гент" (Бельгия) – определяется потенциальный соперник ; "Олимпия" (Словения) 20:00 "Шериф" (Молдова) – определяется потенциальный соперник "Риеки" (Хорватия) ;

"Шериф" (Молдова) – определяется потенциальный соперник ; "Омония" (Кипр) 20:00 "Фехервар" (Венгрия) – определяется потенциальный соперник "Осиека" (Хорватия).

Также обращаем внимание на выступление "Копенгагена" – конкурента "Шахтера" в рейтинге клубов. Это важно в контексте борьбы за прямое место в лиговом этапе Лиги чемпионов 2025/26.

Лига конференций. 07.08.2024

"Копенгаген" (Дания) 20:00 "Баник" (Чехия).

Лига конференций. 08.08.2024

"Килмарнок" (Шотландия) 21:00 "Тромсе" (Норвегия) – определяется потенциальный соперник "Копенгагена" (Дания).

Остальные матчи

Лига конференций. 07.08.2024

"Хеккен" (Швеция) 20:00 "Пайде" (Эстония);

"Пайде" (Эстония); "Пакш" (Венгрия) 20:00 "Морнар" (Черногория).

Лига конференций. 08.08.2024