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ЛК. Без представителей Украины, но с прямым интересом для нашей борьбы в ТК, выступление конкурентов и не только

Лига конференций

Анонс первых матчей третьего квалификационного раунда

ЛК. Без представителей Украины, но с прямым интересом для нашей борьбы в ТК, выступление конкурентов и не только

УЕФА

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это шестьдесят команд, разделенных на тридцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

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Украина на этой стадии не представлена, поэтому все внимание приковано к выступлениям наших конкурентов, а также к тем парам, где определяются потенциальные соперники тех команд, чье выступление интересно Украине в борьбе в тех или иных рейтингах.

Итак, первоочередного обращаем внимание на выступления команд из Польши, Хорватии и Сербии. Матчей хватает.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига конференций. 07.08.2024

  • "Санкт-Галлен" (Швейцария) 21:30 "Шленск" (Польша).

Лига конференций. 08.08.2024

  • "Ружомберок" (Словакия) 19:30 "Хайдук" (Хорватия);
  • "Брондбю" (Дания) 20:00 "Легия" (Польша);
  • "Осиек" (Хорватия) 21:00 "Зира" (Азербайджан);
  • "Марибор" (Словения) 21:15 "Войводина" (Сербия);
  • "Спартак" (Словакия) 21:30 "Висла" (Польша).

Следующая волна интереса – это те пары, в которых определяются потенциальные соперники конкурентов Украины в Таблице коэффициентов.

Лига конференций. 06.08.2024

  • "Ноах" (Армения) 19:00 АЕК (Афины, Греция) – определяется потенциальный соперник "Хайдука" (Хорватия).

Лига конференций. 08.08.2024

  • "Ауда" (Латвия) 18:00 "Дрита" (Косово) – определяется потенциальный соперник "Легии" (Польша);
  • "Ильвес" (Финляндия) 19:00 "Юргорден" (Швеция) – определяется потенциальный соперник "Войводины" (Сербия);
  • "Силькеборг" (Дания) 19:30 "Гент" (Бельгия) – определяется потенциальный соперник "Партизана" (Сербия);
  • "Олимпия" (Словения) 20:00 "Шериф" (Молдова) – определяется потенциальный соперник "Риеки" (Хорватия);
  • "Омония" (Кипр) 20:00 "Фехервар" (Венгрия) – определяется потенциальный соперник "Осиека" (Хорватия).

Также обращаем внимание на выступление "Копенгагена" – конкурента "Шахтера" в рейтинге клубов. Это важно в контексте борьбы за прямое место в лиговом этапе Лиги чемпионов 2025/26.

Лига конференций. 07.08.2024

  • "Копенгаген" (Дания) 20:00 "Баник" (Чехия).

Лига конференций. 08.08.2024

  • "Килмарнок" (Шотландия) 21:00 "Тромсе" (Норвегия) – определяется потенциальный соперник "Копенгагена" (Дания).

Остальные матчи

Лига конференций. 07.08.2024

  • "Хеккен" (Швеция) 20:00 "Пайде" (Эстония);
  • "Пакш" (Венгрия) 20:00 "Морнар" (Черногория).

Лига конференций. 08.08.2024

  • "Арарат-Армения" (Армения) 18:00 "Академия Пушкаша" (Венгрия);
  • "Ордабасы" (Казахстан) 18:00 "Пюник" (Армения);
  • ХИК (Финляндия) 19:00 "Дечич" (Черногория);
  • "Сабуртало" (Грузия) 19:00 "Башакшехир" (Турция);
  • "Млада" (Чехия) 19:00 "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль);
  • "Цюрих" (Швейцария) 20:00 "Витория Гимарайнш" (Португалия);
  • ЦСКА 1948 (Болгария) 20:30 "Пафос" (Кипр);
  • "Балкани" (Косово) 21:00 "Ларн" (Северная Ирландия);
  • "Ботев" (Болгария) 21:00 "Зрински" (Босния и Герцеговина);
  • "Корвинул" (Румыния) 21:00 "Асатана" (Казахстан);
  • "Маккаби" (Петах-Тиква, Израиль) 21:00 ЧФР (Румыния);
  • "Викингур" (Исландия) 21:15 "Флора" (Эстония);
  • "Сент-Миррен" (Шотландия) 21:45 "Бранн" (Норвегия);
  • "Сент-Патрикс" (Ирландия) 21:45 "Сабах" (Азербайджан).

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