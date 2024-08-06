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ЛК. Сенсация от армян, которые могли попасться Кривбассу

Лига конференций

Первые матчи третьего квалификационного раунда

ЛК. Сенсация от армян, которые могли попасться Кривбассу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это шестьдесят команд, разделенных на тридцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

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Первые матчи разбиты на три игровых дня.

06.08.2024

"Ноах" (Армения) - АЕК (Афины, Греция) 3:1
Голы: Пенсон 34, Чинчаревич 67, Гегорио 90+8 - Гарсия 22

Очень интересный результат. Армяне на бумаге перед началом противостояния были "глубокими" аутсайдерами, но после пропущенного гола от Гарсии они буквально разорвали АЕК. Очень интересно. Хотя у греков и на предыдущей стадии отбора были проблемы с не именитым соперником в первой игре (хотя не такие явно), но уже во второй все стало на места.

Победитель этой пары мог пересечься с "Кривбассом". Во время жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги конференций пара "Ноах"/АЕК была в списке потенциальных соперников неудачника лигоевропейской пары "Кривбасс"/Виктория". Однако жребий сложился по-другому. Жаль.

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