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Вратарь армянского клуба забил со своей половины поля
Необычный гол в еврокубковом матче
В городе Абовян начался 3-й раунд квалификации Лиги конференций. Местный "Ноа" принимал греческий АЕК. Хозяева одержали волевую победу, пропустив на экваторе первого тайма (3:1).
Особого внимания заслуживает второй гол. На 67-й минуте кипер Огнен Чанчаревич выбивал мяч. Удар 34-летнего вратаря оказался результативным.
В этой встрече он совершил лишь 1 сейв, а в команде выступает с января. Отметим, что "Ноа" успешно прошел два предыдущих раунда отбора, оставив позади македонскую "Шкендию" (2:0, 2:1) и мальтийскую "Слиму Уондерерс" (7:0, 0:0).
⚽️ Goal: Ognjen Čančarević | FC Noah 2-1 AEK Athens— PushGoals (@PushGoals) August 6, 2024
Noah goalkeeper Ognjen Čančarević took a shot from one goal to the other and it was a goal. Incrediblepic.twitter.com/10UJoc8EbS
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