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Вратарь армянского клуба забил со своей половины поля

Лига конференций

Необычный гол в еврокубковом матче

Вратарь армянского клуба забил со своей половины поля

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В городе Абовян начался 3-й раунд квалификации Лиги конференций. Местный "Ноа" принимал греческий АЕК. Хозяева одержали волевую победу, пропустив на экваторе первого тайма (3:1).

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Особого внимания заслуживает второй гол. На 67-й минуте кипер Огнен Чанчаревич выбивал мяч. Удар 34-летнего вратаря оказался результативным.

В этой встрече он совершил лишь 1 сейв, а в команде выступает с января. Отметим, что "Ноа" успешно прошел два предыдущих раунда отбора, оставив позади македонскую "Шкендию" (2:0, 2:1) и мальтийскую "Слиму Уондерерс" (7:0, 0:0).

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АЕК (Афины)
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Источник:
PushGoals
Опубликовал: Александр Симченко
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