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Украинские арбитры рассудят матч квалификации Лиги конференций ЦСКА - Пафос
Главным будет Денис Шурман
Фото: НК Верес
Украинская бригада арбитров получила назначение на матч третьего квалификационного раунда
Главным арбитром выступит Денис Шурман. На линиях ему будут помогать Виктор Нижник и Александр Корнийко. Обязанности четвертого судьи будет выполнять Клим Заброда. Арбитр ВАР - Виктор Копиевский, ассистент арбитра ВАР - Андрей Коваленко.
Отметим, что поединок состоится 8 августа в Софии.
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