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Украинские арбитры рассудят матч квалификации Лиги конференций ЦСКА - Пафос

Лига конференций
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Главным будет Денис Шурман

Украинские арбитры рассудят матч квалификации Лиги конференций ЦСКА - Пафос

Фото: НК Верес

Новина українською

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций-2024/2025 ЦСКА (Болгария) - "Пафос" (Кипр),

Главным арбитром выступит Денис Шурман. На линиях ему будут помогать Виктор Нижник и Александр Корнийко. Обязанности четвертого судьи будет выполнять Клим Заброда. Арбитр ВАР - Виктор Копиевский, ассистент арбитра ВАР - Андрей Коваленко.

Отметим, что поединок состоится 8 августа в Софии.

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ЦСКА (София) Денис Шурман Пафос
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Источник:
УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
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