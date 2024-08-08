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Украинские арбитры будут работать на матчах квалификации Лиги конференций

Лига конференций

Представители Украины получили назначение на еврокубковые матчи

Украинские арбитры будут работать на матчах квалификации Лиги конференций

Фото: ФК Рух

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На ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций-2024/2025 "Витория" (Португалия) - "Цюрих" (Швейцария) будет работать украинская бригада арбитров. Об этом информирует УАФ со ссылкой на сайт УЕФА.

Игра состоится 15 августа в Гимараеше.

Главным арбитром выступит Алексей Деревинский. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Виктор Матяш. Обязанности четвертого судьи будет исполнять Дмитрий Кубряк. Арбитр ВАА - Денис Панчишин, ассистент арбитра ВАА - Александр Шандор.

А на поединке этой же стадии турнира "Зира" (Азербайджан) - "Осиек" (Хорватия), который пройдет в этот же день в Баку, в качестве судейского наблюдателя выступит Виктор Швецов.

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Виктор Швецов Семён Шлончак Цюрих Витория (Гимарайнш) Алексей Деревинский Александр Шандор Дмитрий Кубряк
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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