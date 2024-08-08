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Украинские арбитры будут работать на матчах квалификации Лиги конференций
Представители Украины получили назначение на еврокубковые матчи
Фото: ФК Рух
На ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций-2024/2025 "Витория" (Португалия) - "Цюрих" (Швейцария) будет работать украинская бригада арбитров. Об этом информирует УАФ со ссылкой на сайт УЕФА.
Игра состоится 15 августа в Гимараеше.
Главным арбитром выступит Алексей Деревинский. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Виктор Матяш. Обязанности четвертого судьи будет исполнять Дмитрий Кубряк. Арбитр ВАА - Денис Панчишин, ассистент арбитра ВАА - Александр Шандор.
А на поединке этой же стадии турнира "Зира" (Азербайджан) - "Осиек" (Хорватия), который пройдет в этот же день в Баку, в качестве судейского наблюдателя выступит Виктор Швецов.
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