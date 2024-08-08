ЛК. Беседин, Макаренко и Пластун снова проигрывают, на этот раз - другому украинцу (обновляется)

​​​​​Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это шестьдесят команд, разделенных на тридцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

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Первые матчи разбиты на три игровых дня.

06 - 07.08.2024

08.08.2024

"Арарат-Армения" (Армения) - "Академия Пушкаша" (Венгрия) 0:1

Голы: Сойсало 89

"Академия Пушкаша" получила подарок судьбы в виде снятия с соревнований "Днепра-1" – соперника венгров по второму квалификационному раунду. Поэтому пока все прокладывали себе путь в третий круг отбора, венгры отдыхали. А теперь получили удобный результат в первом матче противостояния с "Арарат-Арменией". Логично, соперник не слишком грозный, хотя в нынешней квалификации Армения очень неплохо себя проявляет.

Украинский легионер "Арарат-Армении" Даниил Кучер провел все игровое время на поле (вратарь). А вот украинский легионер "Академии Пушкаша" Артем Фаворов появился на поле на 63-ой минуте.

"Ауда" (Латвия) - "Дрита" (Косово) 1:0

Гол: Таварес 8

До основного раунда еще далеко. Победитель этой пары в раунде плей-офф сыграет с "Брондбю" или "Легией". Очень серьезная оппозиция. Однако представитель Латвии верит в свои силы, что и подтверждается победой над "Дритой".

"Ордабасы" (Казахстан) - "Пюник" (Армения) 0:1

Гол: Отубанджю 56

Команда Беседина, Макаренко и Пластуна не играет в этом еврокубковом сезоне, а страдает. Что ни матч – то огромные проблемы. Но если раньше удавалось на тоненького выходить сухим из воды, то сейчас может и не "проканать". "Пюник" – не из тех соперников, который легко отдаст добытое в первом матче преимущество.

Игорь Пластун сыграл за "Ордабасы" весь матч, Евгений Макаренко вышел в старте и сошел с поля на 75-й минуте, Артем Беседин просидел на скамейке запасных.

Антон Братков провел за "Пюник" весь матч, получил желтую карточку.

ХИК (Финляндия) - "Дечич" (Черногория) 1:0

Гол: Эрвин 49

Это противостояние с ноткой принципиальности, ведь обе команды стартовали в Лиге чемпионов, а теперь одна из них вылетит из еврокубков вообще. Ближе к этой катастрофе "Дечич".

"Сабуртало" (Грузия) - "Башакшехир" (Турция) 0:1

Гол: Давидсон 87

Соперники – из разных весовых категорий, но грузины очень достойно противостояли грозному "Башакшехиру". Проиграть 0:1 одному из сильнейших участников этой квалификации – не катастрофический результат.

"Ильвес" (Финляндия) - "Юргорден" (Швеция) 1:1

Голы: Риски 66 - Викхейм 58

"Ильвес" уже удивил в этом евросезоне, пройдя "Аустрию". Но на этом финны не хотят останавливаться. Ничья с "Юргорденом" – неплохое достижение перед ответным матчем. В Швеции будет очень интересно.

"Млада" (Чехия) - "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) 1:1

Голы: Выдра (пен.) 39 - Йосефи 50

Как и ожидалось, чехам, которые на ранних стадиях квалификации шли очень мощно, стало тяжелее. Но не катастрофически тяжело. Домашняя ничья с "Хапоэлем" (Беэр-Шева) – рабочий результат.

"Ружомберок" (Словакия) 19:30 "Хайдук" (Хорватия)

Голы:

"Силькеборг" (Дания) 19:30 "Гент" (Бельгия)

Голы:

"Брондбю" (Дания) 20:00 "Легия" (Польша)

Голы:

"Олимпия" (Словения) 20:00 "Шериф" (Молдова)

Голы:

"Омония" (Кипр) 20:00 "Фехервар" (Венгрия)

Голы:

"Цюрих" (Швейцария) 20:00 "Витория Гимарайнш" (Португалия)

Голы:

ЦСКА 1948 (Болгария) 20:30 "Пафос" (Кипр)

Голы:

"Балкани" (Косово) 21:00 "Ларн" (Северная Ирландия)

Голы:

"Ботев" (Болгария) 21:00 "Зрински" (Босния и Герцеговина)

Голы:

"Килмарнок" (Шотландия) 21:00 "Тромсе" (Норвегия)

Голы:

"Корвинул" (Румыния) 21:00 "Асатана" (Казахстан)

Голы:

"Маккаби" (Петах-Тиква, Израиль) 21:00 ЧФР (Румыния)

Голы:

"Осиек" (Хорватия) 21:00 "Зира" (Азербайджан)

Голы:

"Викингур" (Исландия) 21:15 "Флора" (Эстония)

Голы:

"Марибор" (Словения) 21:15 "Войводина" (Сербия)

Голы:

"Спартак" (Словакия) 21:30 "Висла" (Польша)

Голы:

"Сент-Миррен" (Шотландия) 21:45 "Бранн" (Норвегия)

Голы:

"Сент-Патрикс" (Ирландия) 21:45 "Сабах" (Азербайджан)

Голы: