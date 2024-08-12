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ЛК. Три из двух команд Польши (конкурент Украины) подвисли, шансы на дальнейший провал Сербии

Лига конференций

Анонс ответных матчей третьего квалификационного раунда

ЛК. Три из двух команд Польши (конкурент Украины) подвисли, шансы на дальнейший провал Сербии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это шестьдесят команд, разделенных на тридцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Если "Кривбасс" вылетит из Лиги Европы, что вероятно после поражения в первом матче с "Викторией", то вылетит в раунд плей-офф Лиги конференций на "Бетис". Поэтому в противостояниях третьего круга отбора третьего по рангу евротурнира нет представителей Украины, нет пар, где определяются соперники или потенциальные соперники представителей Украины. Но есть много наших конкурентов в той или иной борьбе.

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В частности, в борьбе за как можно более высокие позиции в Таблице коэффициентов, а также в рейтинге клубов (лазейка, по которой Украина может получить прямое место в лиговом этапе Лиги чемпионов 2025/26).

(выгодны победы команд, которые выделенные жирным)

Лига конференций. 15.08.2024

  • "Легия" (Польша) 19:00 "Брондбю" (Дания) (первый матч – 3:2);
  • "Зира" (Азербайджан) 19:30 "Осиек" (Хорватия) (первый матч – 1:1);
  • "Баник" (Чехия) 20:00 "Копенгаген" (Дания) (первый матч – 0:1);
  • "Войводина" (Сербия) 21:00 "Марибор" (Словения) (первый матч – 1:2);
  • "Висла" (Польша) 21:30 "Спартак" (Словакия) (первый матч – 1:3);
  • "Шленск" (Польша) 21:30 "Санкт-Галлен" (Швейцария) (первый матч – 0:2);
  • "Хайдук" (Хорватия) 22:00 "Ружомберок" (Словакия) (первый матч – 0:0).

Вторая волна интереса для украинского футбола в этом раунде этого еврокубка – пары, где определяются соперники или потенциальные соперник представителей конкурентов Украины в Таблице коэффициентов и рейтинге клубов.

Лига конференций. 14.08.2024

  • "Фехервар" (Венгрия) 19:00 "Омония" (Кипр) (первый матч – 0:1) – определяется потенциальный соперник "Осиека" (Хорватия).
Лига конференций. 15.08.2024

  • "Шериф" (Молдова) 20:00 "Олимпия" (Словения) (первый матч – 0:3) – определяется потенциальный соперник "Риеки" (Хорватия);
  • "Юргорден" (Швеция) 20:00 "Ильвес" (Финляндия) (первый матч – 1:1) – определяется потенциальный соперник "Войводины" (Сербия);
  • "Тромсе" (Норвегия) 20:00 "Килмарнок" (Шотландия) (первый матч – 2:2) – определяется потенциальный соперник "Копенгагена" (Дания);
  • АЕК (Афины, Греция) 20:30 "Ноах" (Армения) (первый матч – 1:3) – определяется потенциальный соперник "Хайдука" (Хорватия);
  • "Дрита" (Косово) 21:00 "Ауда" (Латвия) (первый матч – 0:1) – определяется потенциальный соперник "Легии" (Польша);
  • "Гент" (Бельгия) 21:30 "Силькеборг" (Дания) (первый матч – 1:1) – определяется потенциальный соперник "Партизана" (Сербия).

Остальные матчи

Лига конференций. 13.08.2024

  • "Пайде" (Эстония) 19:30 "Хеккен" (Швеция) (первый матч - 1:6);
  • "Морнар" (Черногория) 21:45 "Пакш" (Венгрия) (первый матч – 0:3).

Лига конференций. 14.08.2024

  • "Астана" (Казахстан) 17:00 "Корвинул" (Румыния) (первый матч – 2:1).

Лига конференций. 15.08.2024

  • "Пюник" (Армения) 19:00 "Ордабасы" (Казахстан) (первый матч – 1:0);
  • "Сабах" (Азербайджан) 19:00 "Сент-Патрикс" (Ирландия) (первый матч – 0:1);
  • "Флора" (Эстония) 19:00 "Викингур" (Исландия) (первый матч – 1:1);
  • "Бранн" (Норвегия) 20:00 "Сент-Миррен" (Шотландия) (первый матч – 1:1);
  • "Пафос" (Кипр) 20:00 ЦСКА 1948 (Болгария) (первый матч – 1:2);
  • "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) 20:00 "Млада" (Чехия) (первый матч – 1:1);
  • ЧФР (Румыния) 20:00 "Маккаби" (Петах-Тиква, Израиль) (первый матч – 1:0);
  • "Башакшехир" (Турция) 20:45 "Сабуртало" (Грузия) (первый матч – 1:0);
  • "Зрински" (Босния и Герцеговина) 21:00 "Ботев" (Болгария) (первый матч – 1:2);
  • "Дечич" (Черногория) 22:00 ГИК (Финляндия) (первый матч – 0:1);
  • "Ларн" (Северная Ирландия) 22:00 "Балкани" (Косово) (первый матч – 1:0);
  • "Академия Пушкаша" (Венгрия) 22:00 "Арарат-Армения (Армения) (первый матч – 1:0);
  • "Витория Гимарайнш" (Португалия) 22:15 "Цюрих" (Швейцария) (первый матч – 3:0).
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Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
12.08.2024 в 17:02
який сенс в цих розрахунках? коли 3з5 команд регулярно влітають
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
12.08.2024 в 17:02
який сенс в цих розрахунках? коли 3з5 команд регулярно влітають
Ответить
1
0

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