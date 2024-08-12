ЛК. Три из двух команд Польши (конкурент Украины) подвисли, шансы на дальнейший провал Сербии

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это шестьдесят команд, разделенных на тридцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Если "Кривбасс" вылетит из Лиги Европы, что вероятно после поражения в первом матче с "Викторией", то вылетит в раунд плей-офф Лиги конференций на "Бетис". Поэтому в противостояниях третьего круга отбора третьего по рангу евротурнира нет представителей Украины, нет пар, где определяются соперники или потенциальные соперники представителей Украины. Но есть много наших конкурентов в той или иной борьбе.

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В частности, в борьбе за как можно более высокие позиции в Таблице коэффициентов, а также в рейтинге клубов (лазейка, по которой Украина может получить прямое место в лиговом этапе Лиги чемпионов 2025/26).

(выгодны победы команд, которые выделенные жирным)

Лига конференций. 15.08.2024

"Легия" (Польша) 19:00 "Брондбю" (Дания) (первый матч – 3:2);

(первый матч – 3:2); "Зира" (Азербайджан) 19:30 "Осиек" (Хорватия) (первый матч – 1:1);

"Осиек" (Хорватия) (первый матч – 1:1); "Баник" (Чехия) 20:00 "Копенгаген" (Дания) (первый матч – 0:1);

"Копенгаген" (Дания) (первый матч – 0:1); "Войводина" (Сербия) 21:00 "Марибор" (Словения) (первый матч – 1:2);

(первый матч – 1:2); "Висла" (Польша) 21:30 "Спартак" (Словакия) (первый матч – 1:3);

(первый матч – 1:3); "Шленск" (Польша) 21:30 "Санкт-Галлен" (Швейцария) (первый матч – 0:2);

(первый матч – 0:2); "Хайдук" (Хорватия) 22:00 "Ружомберок" (Словакия) (первый матч – 0:0).

Вторая волна интереса для украинского футбола в этом раунде этого еврокубка – пары, где определяются соперники или потенциальные соперник представителей конкурентов Украины в Таблице коэффициентов и рейтинге клубов.

Лига конференций. 14.08.2024

"Фехервар" (Венгрия) 19:00 "Омония" (Кипр) (первый матч – 0:1) – определяется потенциальный соперник "Осиека" (Хорватия).

Лига конференций. 15.08.2024

"Шериф" (Молдова) 20:00 "Олимпия" (Словения) (первый матч – 0:3) – определяется потенциальный соперник "Риеки" (Хорватия) ;

"Олимпия" (Словения) (первый матч – 0:3) – определяется потенциальный соперник "Юргорден" (Швеция) 20:00 "Ильвес" (Финляндия) (первый матч – 1:1) – определяется потенциальный соперник "Войводины" (Сербия) ;

"Ильвес" (Финляндия) (первый матч – 1:1) – определяется потенциальный соперник ; "Тромсе" (Норвегия) 20:00 "Килмарнок" (Шотландия) (первый матч – 2:2) – определяется потенциальный соперник "Копенгагена" (Дания) ;

"Килмарнок" (Шотландия) (первый матч – 2:2) – определяется потенциальный соперник ; АЕК (Афины, Греция) 20:30 "Ноах" (Армения) (первый матч – 1:3) – определяется потенциальный соперник "Хайдука" (Хорватия) ;

"Ноах" (Армения) (первый матч – 1:3) – определяется потенциальный соперник ; "Дрита" (Косово) 21:00 "Ауда" (Латвия) (первый матч – 0:1) – определяется потенциальный соперник "Легии" (Польша) ;

"Ауда" (Латвия) (первый матч – 0:1) – определяется потенциальный соперник ; "Гент" (Бельгия) 21:30 "Силькеборг" (Дания) (первый матч – 1:1) – определяется потенциальный соперник "Партизана" (Сербия).

Остальные матчи

Лига конференций. 13.08.2024

"Пайде" (Эстония) 19:30 "Хеккен" (Швеция) (первый матч - 1:6);

"Хеккен" (Швеция) (первый матч - 1:6); "Морнар" (Черногория) 21:45 "Пакш" (Венгрия) (первый матч – 0:3).

Лига конференций. 14.08.2024

"Астана" (Казахстан) 17:00 "Корвинул" (Румыния) (первый матч – 2:1).

Лига конференций. 15.08.2024