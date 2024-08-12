Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛК. Три из двух команд Польши (конкурент Украины) подвисли, шансы на дальнейший провал Сербии
Анонс ответных матчей третьего квалификационного раунда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это шестьдесят команд, разделенных на тридцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.
Если "Кривбасс" вылетит из Лиги Европы, что вероятно после поражения в первом матче с "Викторией", то вылетит в раунд плей-офф Лиги конференций на "Бетис". Поэтому в противостояниях третьего круга отбора третьего по рангу евротурнира нет представителей Украины, нет пар, где определяются соперники или потенциальные соперники представителей Украины. Но есть много наших конкурентов в той или иной борьбе.
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В частности, в борьбе за как можно более высокие позиции в Таблице коэффициентов, а также в рейтинге клубов (лазейка, по которой Украина может получить прямое место в лиговом этапе Лиги чемпионов 2025/26).
(выгодны победы команд, которые выделенные жирным)
- "Легия" (Польша) 19:00 "Брондбю" (Дания) (первый матч – 3:2);
- "Зира" (Азербайджан) 19:30 "Осиек" (Хорватия) (первый матч – 1:1);
- "Баник" (Чехия) 20:00 "Копенгаген" (Дания) (первый матч – 0:1);
- "Войводина" (Сербия) 21:00 "Марибор" (Словения) (первый матч – 1:2);
- "Висла" (Польша) 21:30 "Спартак" (Словакия) (первый матч – 1:3);
- "Шленск" (Польша) 21:30 "Санкт-Галлен" (Швейцария) (первый матч – 0:2);
- "Хайдук" (Хорватия) 22:00 "Ружомберок" (Словакия) (первый матч – 0:0).
Вторая волна интереса для украинского футбола в этом раунде этого еврокубка – пары, где определяются соперники или потенциальные соперник представителей конкурентов Украины в Таблице коэффициентов и рейтинге клубов.
- "Фехервар" (Венгрия) 19:00 "Омония" (Кипр) (первый матч – 0:1) – определяется потенциальный соперник "Осиека" (Хорватия).
- "Шериф" (Молдова) 20:00 "Олимпия" (Словения) (первый матч – 0:3) – определяется потенциальный соперник "Риеки" (Хорватия);
- "Юргорден" (Швеция) 20:00 "Ильвес" (Финляндия) (первый матч – 1:1) – определяется потенциальный соперник "Войводины" (Сербия);
- "Тромсе" (Норвегия) 20:00 "Килмарнок" (Шотландия) (первый матч – 2:2) – определяется потенциальный соперник "Копенгагена" (Дания);
- АЕК (Афины, Греция) 20:30 "Ноах" (Армения) (первый матч – 1:3) – определяется потенциальный соперник "Хайдука" (Хорватия);
- "Дрита" (Косово) 21:00 "Ауда" (Латвия) (первый матч – 0:1) – определяется потенциальный соперник "Легии" (Польша);
- "Гент" (Бельгия) 21:30 "Силькеборг" (Дания) (первый матч – 1:1) – определяется потенциальный соперник "Партизана" (Сербия).
Остальные матчи
- "Пайде" (Эстония) 19:30 "Хеккен" (Швеция) (первый матч - 1:6);
- "Морнар" (Черногория) 21:45 "Пакш" (Венгрия) (первый матч – 0:3).
- "Астана" (Казахстан) 17:00 "Корвинул" (Румыния) (первый матч – 2:1).
- "Пюник" (Армения) 19:00 "Ордабасы" (Казахстан) (первый матч – 1:0);
- "Сабах" (Азербайджан) 19:00 "Сент-Патрикс" (Ирландия) (первый матч – 0:1);
- "Флора" (Эстония) 19:00 "Викингур" (Исландия) (первый матч – 1:1);
- "Бранн" (Норвегия) 20:00 "Сент-Миррен" (Шотландия) (первый матч – 1:1);
- "Пафос" (Кипр) 20:00 ЦСКА 1948 (Болгария) (первый матч – 1:2);
- "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) 20:00 "Млада" (Чехия) (первый матч – 1:1);
- ЧФР (Румыния) 20:00 "Маккаби" (Петах-Тиква, Израиль) (первый матч – 1:0);
- "Башакшехир" (Турция) 20:45 "Сабуртало" (Грузия) (первый матч – 1:0);
- "Зрински" (Босния и Герцеговина) 21:00 "Ботев" (Болгария) (первый матч – 1:2);
- "Дечич" (Черногория) 22:00 ГИК (Финляндия) (первый матч – 0:1);
- "Ларн" (Северная Ирландия) 22:00 "Балкани" (Косово) (первый матч – 1:0);
- "Академия Пушкаша" (Венгрия) 22:00 "Арарат-Армения (Армения) (первый матч – 1:0);
- "Витория Гимарайнш" (Португалия) 22:15 "Цюрих" (Швейцария) (первый матч – 3:0).
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