Ашур - о поражениях в ЛК Олимпии: Я понимаю, что есть результат, но почему не всегда у общества есть последовательность

Главный тренер " Полесья " Имад Ашур рассказал о матчах квалификации Лиги конференций с "Олимпией" Любляна, в результате которых украинская команда вылетела из турнира (0:2 и 1:2).

— Если с "Шахтером" был ваш первый матч в чемпионате, то в этом сезоне вы уже успели сыграть против "Олимпии" в Лиге конференций. К сожалению, эти матчи не завершились с положительным результатом. Как вы прежили поражение в этом противостоянии? Как это повлияло на вас как на тренера?

— Меня, как и любого человека, может что-нибудь расстроить. Проиграть мы можем даже следующую игру. Вероятность этого всегда присутствует. Даже посмотрим на первые туры чемпионата Украины. Можно и там найти сюрпризы. Это нормально. Но это неожиданности для людей, чего-то ожидающих. Меня больше может задеть то, как именно мы проигрываем.

Первая игра, конечно, показала, что у нас был огромный ментальный блок. Я это сказал сразу после игры и настаивал на этом. Через неделю мы не изменили что-то радикально. Мы просто поняли, что нам нужно открыться, делать то, о чем мы договаривались в течение хоть и непродолжительного времени, но тем не менее.

Вторая игра, по моему субъективному мнению, была совсем другой. Я понимаю, что есть результат, но почему не всегда у общества есть последовательность. Ибо когда есть результат и нет игры, это всех устраивает. А когда нет результата, иногда мы должны заглянуть и посмотреть контекст. Когда мы увидели аналитический отчет Wyscout, то на это было еще больнее смотреть. На мой взгляд, игру мы полностью перевернули. Другой вопрос – наша реализация и то, что мы позволили сопернику при их минимальном xG забить целых два мяча. Еще вопрос, что мы не давали им сделать больше пяти передач в отбор. Нам не удалось пользоваться этой статистикой. Но это футбол.

Первая игра, конечно, была тяжелой. И показала, что через пять дней нам нужно что-то срочно изменить внутри. А вторая игра вызвала у меня большие надежды и еще больше убедила меня в том, что мы двигаемся в правильном направлении. Что говорили вокруг? Наверное, много всего. Но я этого не знаю, потому что это было мое решение: абстрагироваться, чтобы не портить свое ментальное состояние. Сейчас у всех людей есть доступ в интернет, это огромное оружие. И иногда мы этим оружием распоряжаемся не очень нравственно.

— После "Олимпии" Олег Кудрик получит шанс в воротах "Полесья"?

— Почему такой вопрос?

— Потому что его грубая ошибка привела ко второму пропущенному голу от "Олимпии".

- У каждого есть право на ошибку. У нас все решает тренировочный процесс и контекст соперника. На ошибку каждый способен. Покажите мне человека, никогда не ошибавшегося.