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ЛК. Эстония теряет третью команду из четырех (обновляется)

Лига конференций

Ответные матчи третьего квалификационного раунда

ЛК. Эстония теряет третью команду из четырех (обновляется)

Getty Images / Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это шестьдесят команд, разделенных на тридцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на три игровых дня.

13.08.2024

"Пайде" (Эстония) - "Хеккен" (Швеция) 1:1 (первый матч - 1:6)
Голы: Саарма 33 - Лундквист 7

Эстония потеряла третью команду из четырех в заявке. "Пайде" дома не проиграл "Хеккену", но этого мало - на выезде было поражение 1:6. Трудно оценивать это выступление балтийской команды. Вроде и боролись, но выше головы не вскочишь.

"Морнар" (Черногория) - "Пакш" (Венгрия) (первый матч - 0:3)
Голы:

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Третий квалификационный раунд Лига конференций
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