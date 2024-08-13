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ЛК. Эстония теряет третью команду из четырех (обновляется)
Ответные матчи третьего квалификационного раунда
Getty Images / Global Images Ukraine
Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это шестьдесят команд, разделенных на тридцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.
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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на три игровых дня.
"Пайде" (Эстония) - "Хеккен" (Швеция) 1:1 (первый матч - 1:6)
Голы: Саарма 33 - Лундквист 7
Эстония потеряла третью команду из четырех в заявке. "Пайде" дома не проиграл "Хеккену", но этого мало - на выезде было поражение 1:6. Трудно оценивать это выступление балтийской команды. Вроде и боролись, но выше головы не вскочишь.
"Морнар" (Черногория) - "Пакш" (Венгрия) (первый матч - 0:3)
Голы:
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