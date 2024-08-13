ЛК. Эстония теряет третью команду из четырех, успех венгров

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это шестьдесят команд, разделенных на тридцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на три игровых дня.

13.08.2024

"Пайде" (Эстония) - "Хеккен" (Швеция) 1:1 (первый матч - 1:6)

Голы: Саарма 33 - Лундквист 7

Эстония потеряла третью команду из четырех в заявке. "Пайде" дома не проиграл "Хеккену", но этого мало - на выезде было поражение 1:6. Трудно оценивать это выступление балтийской команды. Вроде и боролись, но выше головы не вскочишь.

"Морнар" (Черногория) - "Пакш" (Венгрия) 0:2 (первый матч - 0:3)

Голы: Ленжер (автогол) 18, Зорич 60 - Виндекер 14, Зорич (автогол) 86

Все было решено в первой игре. Напоследок команды просто порадовали зрителей, расписав результативную ничью. "Морнар" свое дело уже сделал ранее, когда выбил из Лиги конференций представителя Сербии.