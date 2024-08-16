ЛК. Беседин, Макаренко, Пластун вылетают, гол Фаворова вывел венгров дальше, провал Гаттузо

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это шестьдесят команд, разделенных на тридцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на три игровых дня.

13-14.08.2024

15.08.2024

"Легия" (Польша) - "Брондбю" (Дания) 1:1 (первый матч – 3:2)

Голы: Панков 45+3 - Васс 38

"Легия" прошла сильного соперника - надо отдать должное представителю одного из конкурентов Украины в Таблице коэффициентов. Но надежда на то, что поляки не дойдут до основной стадии, еще есть. Дальше у "Легии" - "Ауда" или "Дрита".

"Пюник" (Армения) - "Ордабасы" (Казахстан) 1:0 (первый матч – 1:0)

Гол: Отубанджю 66

"Отмучились" - так можно охарактеризовать выступление "Ордабасы" в нынешних еврокубках. Чемпион Казахстана - довольно слабый, что и показали предыдущие матчи. Сейчас - заслуженное поражение и вылет от "Пюника". Международный сезон для Евгения Макаренко (отыграл целый матч), Игоря Пластуна (отыграл целый матч) и Артема Беседина (вышел на замену на 68-й минуте) закончен.

"Сабах" (Азербайджан) - "Сент-Патрикс" (Ирландия) 0:1 (первый матч – 0:1)

Гол: Эльбузеди 48

Удаление: Шакла 27 ("Сабах", прямая красная)

"Сабах" выглядел если не фаворитом этой пары, то точно - достойным претендентом на выход дальше. Но по факту азербайджанцы проиграли два матча из двух. Во втором, в частности, помешало удаление на 27-й минуте.

Бывший игрок "Миная" Анатолий Нуриев вышел на поле за "Зиру" на 79-й минуте.

"Флора" (Эстония) - "Викингур" (Исландия) 1:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Соометс 52 - Трандарсон 6, Хансен 36

Эстония сыпется в еврокубках. "Флора" была последним участником от этой страны. Теперь вылетела и она.

"Зира" (Азербайджан) - "Осиек" (Хорватия) 2:2; пен.: 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Алиев (пен.) 54, Волков 90 - Югович 37, Маткович 81

Ох и "Зира". Как мы и говорили в предыдущих обзорах еврокубковой квалификации, это крепкая команда. Сегодня она это доказала. Доказала, что имеет характер. Проигрывала по ходу матча, но сравняла в концовке, а затем выиграла в серии пенальти. Минус один представитель у нашего конкурента в Таблице коэффициентов.

Эльдар Кулиев сыграл 69 минут. Его заменил Рустам Ахмедзаде - два экс-игрока "Миная" в составе "Зиры"

"Бранн" (Норвегия) - "Сент-Миррен" (Шотландия) 3:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Солтвед 6, Мыгре 85, Хеггебо 88 - Яковитти 74

Тяжелая, выстраданная победа "Бранна". Норвежцы были сильнее "на бумаге", но подтверждение этого статуса требовало от скандинавов немалых усилий. Справились. Поэтому идут дальше.

"Баник" (Чехия) - "Копенгаген" (Дания) 1:0; пен.: 1:2 (первый матч – 0:1)

Гол: Прекоп 42

Жаль чешскую команду, она проделала огромную работу - но напрасно. Отыгравшись, "Баник" дотянул до серии пенальти, где свои попытки исполнял бездарно. Было близко, но все же остановить конкурента "Шахтера" в рейтинге клубов не удалось.

"Пафос" (Кипр) - ЦСКА 1948 (Болгария) 4:0 (д.в.) (первый матч – 1:2)

Голы: Лукассен 90+7, Жажа 94, Андерсон Силва 100, Даскалов (автогол) 118

Секунд не хватило ЦСКА 1948. После победы в первом матче и довольно раннего (на 45+2-й минуте) удаления во втором, болгары играли на удержание счета. И почти смогли... пропустили лишь на 90-7-й минуте. А дальше рассыпались. Так часто бывает в таких ситуациях.

"Тромсе" (Норвегия) - "Килмарнок" (Шотландия) 0:1 (первый матч – 2:2)

Гол: Райт 11

На неделе "Рейнджерс" вылетел из Лиги чемпионов. А вот в Лиге конференций у Шотландии есть успех. "Килмарнок" прошел "Тромсе" - это довольно весомое достижение.

"Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) - "Млада" (Чехия) 2:4 (первый матч – 1:1)

Голы: Ахмед 11, Тургеман 42 - Ладра 49, Кралик 59, Ладра 82, Кушей 90

Удаления: Тиби 74 ("Хапоэль", две желтые), Шушеначев 90+4 ("Хапоэль", две желтые), Элиас 90+9 ("Хапоэль", прямая красная)

Выдающийся камбэк от "Млады". Чехи проигрывали по ходу матча 0:2, но выиграли 4:2. Вот это характер, вот это жажда борьбы. Многим можно поучиться.

ЧФР (Румыния) - "Маккаби" (Петах-Тиква, Израиль) 1:0 (первый матч – 1:0)

Гол: Крешич 50

Довольно спокойный выход ЧФР в раунд плей-офф. Дважды по 1:0. Без резких движений, но и без лишних нервов. Вот так нужно пользоваться классом. Далее румыны сыграют против кипрского "Пафоса".

"Шериф" (Молдова) - "Олимпия" (Словения) 0:1 (первый матч – 0:3)

Голы: Мотика 88

Полный провал "Шерифа" в этих еврокубках и закономерный вылет (хотя начинала свой путь команда в Лиге Европы). Увольнение Юрия Гуры не помогло... Или же запоздалое. После поражения в первом матче, "Шериф" проиграл "Омонии" и во втором.

"Юргорден" (Швеция) - "Ильвес" (Финляндия) 3:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Сабович 14, Хюммет 43, Столь 52 - Риски 30

Веселая пара. Суммарно команды забили за два матча шесть голов. Равномерности не получилось. Лучше себя проявил "Юргорден", который и проходит дальше.

АЕК (Афины, Греция) - "Ноах" (Армения) 1:0 (первый матч – 1:3)

Гол: Цубер 90+2

Очень громкая сенсация. Невероятный "Ноах" проиграл АЕКу (Афины) битву, но выиграл войну - прошел дальше по сумме двух матчей. Великолепное выступление представителя Армении.

"Башакшехир" (Турция) - "Сабуртало" (Грузия) 2:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Пйонтек 50, Пелкас 62

Спокойная победа "Башакшехира". Слишком большая разница в классе. Две сухие победы - и дело сделано.

"Войводина" (Сербия) - "Марибор" (Словения) 1:0; пен.: 2:4 (первый матч – 1:2)

Гол: Чрномаркович 26

Важный результат для Украины. Важно, что именно "Марибор" прошёл дальше, хотя "Войводина" всё же взяла очки в Таблицу коэффициентов за победу в игровое время. Но сербы настолько плохо стартовали, что этот балл не делает дня них погоды. Уже минус два участника. Это хорошо.

"Дрита" (Косово) - "Ауда" (Латвия) 3:1 (д.в.) (первый матч – 0:1)

Голы: Красники (пен.) 75, Бройя 102, Дадиджай 115 - Талла 91

"Ауда" была одним из лидеров нынешней квалификации еврокубков по количеству набранных в Таблицу коэффициентов очков. Но с "Дритой" латвийцы не справились. Теперь миссия не пустить в основной этап еврокубков "Легию" (наш конкурент) падает на плечи косоваров. Именно поляки будут следующим соперником.

"Зрински" (Босния и Герцеговина) - "Ботев" (Болгария) 2:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Мулахусейнович 39, Киш 83

Удаление: Конте 41 ("Ботев", прямая красная)

Сложный матч для "Ботева". Ранний пенальти, который соперник не реализовал, затем - раннее удаление. В таких условиях трудно было сохранить минимальное преимущество, добытое дома. Дальше проходит представитель Боснии и Герцеговины.

"Висла" (Польша) - "Спартак" (Словакия) 3:1; пен.: 12:11 (первый матч – 1:3)

Голы: Родадо (пен.) 42, Стажинский 60, Урыга 98 - Дюриш 107

"Висла" выстрадала этот проход дальше, но все заслуженно. Польская команда, которая пробилась в еврокубки через Кубок страны, а в чемпионате представляет второй дивизион, сделала то, что в прошлом году не смог сделать наш вице-чемпион - прошла трнавский "Спартак".

Да, тяжело. Да, с боями, да, в валидольной серии пенальти, но какая разница?! Главное - результат. Дальше "Висле" придется совершать еще один подвиг - пройти "Серкль Брюгге".

"Гент" (Бельгия) - "Силькеборг" (Дания) 3:2 (д.в.) (первый матч – 1:1)

Голы: Дин 38, Гендельман 90+3, Гендельман 118 - Адамсен 33, Адамсен 51

Два тяжеловеса этой стадии, - "Гент" и "Копенгаген", - были близки к провалу. Но датчане сумели исправить ошибки в серии пенальти, а бельгийцы - во время экстра-таймов. Хотя до них еще надо было пройти - и тут на помощь пришел гол на последних минутах основного времени. Вечер драм.

"Шлёнск" (Польша) - "Санкт-Галлен" (Швейцария) 3:2 (первый матч – 0:2)

Голы: Шварц 41, Самец-Талар 43, Петков 45+3 - Тома 21, Хюббельс (пен.) 90+18

Удаления: Петков 77 ("Шленск", две желтые), Лайва 90+12 ("Шленск", две желтые), Ортис 90+22 ("Шленск", две желтые)

Ох и матч. Вот как надо бороться. "Шленск" проиграл первый матч с разницей в два мяча, но дома едва не перевел игру в овертаймы. Кто знает, как сложилась бы ситуация, если бы не три (!) удаления в составе "Шленска". Безумная жажда борьбы.

"Шленску" - уважение, Польше - один балл в Таблицу коэффициентов, что для нас плохо, но дальше - без этой команды, что для нас хорошо.

Егор Маценко был заменен у "Шленска" на 90+19-й минуте.

"Дечич" (Черногория) - ХИК (Финляндия) 2:1; пен.: 3:4 (первый матч – 0:1)

Голы: Пулейо 26, Машкович 90+4 - Пландж 43

ХИК - более статусная команда, имеет опыт выступлений в групповом раунде еврокубков. Поэтому закономерно, что она идет дальше, хотя в ходе матча это было совершенно неочевидно.

"Ларн" (Северная Ирландия) - "Балкани" (Косово) 0:1; пен.: 4:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Хамиди 45

Косовары хорошо отыграли регламентированное игровое время, выровняли положение, но начисто провалили послематчевые пенальти. Один точный удар в серии - это позор.

"Академия Пушкаша" (Венгрия) - "Арарат-Армения (Армения) (первый матч – 1:0)

Голы: Надь 8, Надь 47, Артем Фаворов 90+4 - Серобян 40, Арутунян 44, Дуарте 85

Удаление: Нанди 62 ("Арарат-Армения", прямая красная)

Классный матч с большим количеством голов, с интересной непредсказуемой развязкой. Собственно, этой развязкой стал "вкусный" гол Артема Фаворова (вышел на замену на 83-й минуте матча) со штрафного на 90+4-й минуте игры. Трибуны неистовствовали, как и сам украинский легионер. А пропустил от Фаворова украинский вратарь "Арарат-Армении" Даниил Кучер (провел на поле все время).

Благодаря этому голу "Академия Пушкаша" избежала дополнительного времени, обеспечив себе место в плей-офф раунде. Напомним, что второй квалификационный раунд венгры выиграли без боя, ведь "Днепр-1" банально не вышел на поле.

"Хайдук" (Хорватия) - "Ружомберок" (Словакия) 0:1 (первый матч – 0:0)

Гол: Шарлия (автогол) 7

Команда Гаттузо вылетает - и за это говорим "большое спасибо" словакам. Хорватия - наш конкурент в Таблице коэффициентов, и за вечер она потеряла уже второго своего бойца.

"Ружомберок" - очень симпатичная команда. За основной этап Лиги конференций она поборется яз армянским "Ноах".

"Витория Гимарайнш" (Португалия) - "Цюрих" (Швейцария) 2:0 (первый матч – 3:0)

Голы: Ману 58, Арканхо 70

Победа, не вызывающая вопросов. "Витория Гимарайнш" за два матча деклассировала "Цюрих". Это резко контрастирует с тем, что показали "Копенгаген", "Гент", - другие тяжеловесы стадии, - на этом этапе квалификации. Но каждому свое.