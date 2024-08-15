ЛК. Беседин, Макаренко, Пластун вылетают, конкурент Украины идет дальше (обновляется)

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это шестьдесят команд, разделенных на тридцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на три игровых дня.

13-14.08.2024

15.08.2024

"Легия" (Польша) - "Брондбю" (Дания) 1:1 (первый матч – 3:2)

Голы: Панков 45+3 - Васс 38

"Легия" прошла сильного соперника - надо отдать должное представителю одного из конкурентов Украины в Таблице коэффициентов. Но надежда на то, что поляки не дойдут до основной стадии, еще есть. Дальше у "Легии" - "Ауда" или "Дрита".

"Пюник" (Армения) - "Ордабасы" (Казахстан) 1:0 (первый матч – 1:0)

Гол: Отубанджю 66

"Отмучились" - так можно охарактеризовать выступление "Ордабасы" в нынешних еврокубках. Чемпион Казахстана - довольно слабый, что и показали предыдущие матчи. Сейчас - заслуженное поражение и вылет от "Пюника". Международный сезон для Евгения Макаренко (отыграл целый матч), Игоря Пластуна (отыграл целый матч) и Артема Беседина (вышел на замену на 68-й минуте) закончен.

"Сабах" (Азербайджан) - "Сент-Патрикс" (Ирландия) 0:1 (первый матч – 0:1)

Гол: Эльбузеди 48

Удаление: Шакла 27 ("Сабах", прямая красная)

"Сабах" выглядел если не фаворитом этой пары, то точно - достойным претендентом на выход дальше. Но по факту азербайджанцы проиграли два матча из двух. Во втором, в частности, помешало удаление на 27-й минуте.

Бывший игрок "Миная" Анатолий Нуриев вышел на поле за "Зиру" на 79-й минуте.

"Флора" (Эстония) - "Викингур" (Исландия) 1:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Соометс 52 - Трандарсон 6, Хансен 36

Эстония сыпется в еврокубках. "Флора" была последним участником от этой страны. Теперь вылетела и она.

"Зира" (Азербайджан) 19:30 "Осиек" (Хорватия) (первый матч – 1:1)

Голы:

"Бранн" (Норвегия) 20:00 "Сент-Миррен" (Шотландия) (первый матч – 1:1)

Голы:

"Баник" (Чехия) 20:00 "Копенгаген" (Дания) (первый матч – 0:1)

Голы:

"Пафос" (Кипр) 20:00 ЦСКА 1948 (Болгария) (первый матч – 1:2)

Голы:

"Тромсе" (Норвегия) 20:00 "Килмарнок" (Шотландия) (первый матч – 2:2)

Голы:

"Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) 20:00 "Млада" (Чехия) (первый матч – 1:1)

Голы:

ЧФР (Румыния) 20:00 "Маккаби" (Петах-Тиква, Израиль) (первый матч – 1:0)

Голы:

"Шериф" (Молдова) 20:00 "Олимпия" (Словения) (первый матч – 0:3)

Голы:

"Юргорден" (Швеция) 20:00 "Ильвес" (Финляндия) (первый матч – 1:1)

Голы:

АЕК (Афины, Греция) 20:30 "Ноах" (Армения) (первый матч – 1:3)

Голы:

"Башакшехир" (Турция) 20:45 "Сабуртало" (Грузия) (первый матч – 1:0)

Голы:

"Войводина" (Сербия) 21:00 "Марибор" (Словения) (первый матч – 1:2)

Голы:

"Дрита" (Косово) 21:00 "Ауда" (Латвия) (первый матч – 0:1)

Голы:

"Зрински" (Босния и Герцеговина) 21:00 "Ботев" (Болгария) (первый матч – 1:2)

Голы:

"Висла" (Польша) 21:30 "Спартак" (Словакия) (первый матч – 1:3)

Голы:

"Гент" (Бельгия) 21:30 "Силькеборг" (Дания) (первый матч – 1:1)

Голы:

"Шлёнск" (Польша) 21:30 "Санкт-Галлен" (Швейцария) (первый матч – 0:2)

Голы:

"Дечич" (Черногория) 22:00 ХИК (Финляндия) (первый матч – 0:1)

Голы:

"Ларн" (Северная Ирландия) 22:00 "Балкани" (Косово) (первый матч – 1:0)

Голы:

"Академия Пушкаша" (Венгрия) 22:00 "Арарат-Армения (Армения) (первый матч – 1:0)

Голы:

"Хайдук" (Хорватия) 22:00 "Ружомберок" (Словакия) (первый матч – 0:0)

Голы:

"Витория Гимарайнш" (Португалия) 22:15 "Цюрих" (Швейцария) (первый матч – 3:0)

Голы: