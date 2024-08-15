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Кривбасс в плей-офф Лиги конференций сыграет с Бетисом
Команда Вернидуба вылетела из Лиги Европы, но не из еврокубков
Getty Images
"Кривбасс" вылетел из Лиги Европы. Команда Юрия Вернидуба в 3-м раунде квалификации турнира дважды проиграла "Виктории" Пльзень (1:2, 0:1).
Тем не менее, криворожцы не вылетели из еврокубков, а опустились в Лигу конференций, где в плей-офф ранде сыграют с испанским "Бетисом". Победитель противостояния пройдет в группу турнира.
Первые поединки плей-офф отбора Лиги конференций пройдут 22 августа, ответные - 29 августа.
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15.08.2024 в 22:43
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