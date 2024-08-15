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Кривбасс в плей-офф Лиги конференций сыграет с Бетисом

Лига конференций
Обновлено

Команда Вернидуба вылетела из Лиги Европы, но не из еврокубков

Кривбасс в плей-офф Лиги конференций сыграет с Бетисом

Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" вылетел из Лиги Европы. Команда Юрия Вернидуба в 3-м раунде квалификации турнира дважды проиграла "Виктории" Пльзень (1:2, 0:1).

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Тем не менее, криворожцы не вылетели из еврокубков, а опустились в Лигу конференций, где в плей-офф ранде сыграют с испанским "Бетисом". Победитель противостояния пройдет в группу турнира.

Первые поединки плей-офф отбора Лиги конференций пройдут 22 августа, ответные - 29 августа.

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Кривбасс (Кривой Рог) Бетис (Севилья)
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1 голосов
Комментарии
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download1 (huyersk)
15.08.2024 в 22:43
Не розумію чому так "щастить " з жеребами для наших команд .. Грати кваліфікацію ЛК з Бетісом - УЄФА, ви мене вибачте!
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0
0
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Комментарии 5
download1 (huyersk)
15.08.2024 в 22:43
Не розумію чому так "щастить " з жеребами для наших команд .. Грати кваліфікацію ЛК з Бетісом - УЄФА, ви мене вибачте!
Ответить
0
0
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
15.08.2024 в 22:30
На цьому все.
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2
0
avatar
Вarcelinius
15.08.2024 в 22:28
Кривбассу эти виктории и бетисы блъ пересрут всё начало чемпионата. Хотя... А может и не надо тогда ж0пу рвать и лезть в зону ЕК?
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0
2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
15.08.2024 в 22:17
Так, не поперло Бетісу))))Штук 5 накидають
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1
1
megrivan (Курячі Лози)
15.08.2024 в 22:07
Ну, не поталанило Бетису з жеребом. От непруха!
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2
1

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