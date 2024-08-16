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Кривбасс против соперника из топ-чемпионата. Все пары раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
24 противостояния
Фото: УЕФА / Автор неизвестен
Состоялись все матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций. Соответственно, определились все участники раунда плей-офф отбора третьего по рангу евротурнира.
Всего таких участников 48. Они разделены на 24 игровые пары.
Все пары плей-офф квалификации Лиги конференций:
- "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Ларн" (Северная Ирландия);
- "Пюник" (Армения) - "Целье" (Словения);
- "Викингур" (Исландия) - "УЭ Санта Колома" (Андорра);
- "Паневежис" (Литва) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс);
- КИ Клаксвик (Фарерские острова) - ХИК (Финляндия);
- "Омония" (Кипр) - "Зира" (Азербайджан);
- "Витория Гимарайнш" (Португалия) - "Зрински" (Босния и Герцеговина);
- "Юргорден" (Швеция) - "Марибор" (Словения);
- "Санкт-Галлен" (Швейцария) - "Трабзонспор" (Турция);
- "Бранн" (Норвегия) - "Астана" (Казахстан);
- "Висла" (Польша) - "Секрль Брюгге" (Бельгия);
- "Ланс" (Франция) - "Панатинаикос" (Греция);
- "Легия" (Польша) - "Дрита" (Косово);
- "Млада" (Чехия) - "Пакш" (Венгрия);
- "Хеккен" (Швеция) - "Хайденхайм" (Германия);
- "Риека" (Хорватия) - "Олимпия" (Словения);
- "Сент-Патрикс" (Ирландия) - "Башакшехир" (Турция);
- "Копенгаген" (Дания) - "Килмарнок" (Шотландия);
- "Фиорентина" (Италия) - "Академия Пушкаша" (Венгрия);
- "Челси" (Англия) - "Серветт" (Швейцария);
- ЧФР (Румыния) - "Пафос" (Кипр);
- "Партизан" (Сербия) - "Гент" (Бельгия);
- "Кривбасс" (Украина) - "Бетис" (Испания);
- "Ноах" (Армения) - "Ружомберок" (Словакия).
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Матчи раунда плей-офф квалификации Лиги конференций запланированы на 22-е и 29-е августа.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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