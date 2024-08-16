Андрей Купцов: В игре с испанцами Кривбассу нужно перешагнуть через себя

Уроженец Кривого Рога Андрей Купцов, защищавший цвета "Кривбасса" как в чемпионате СССР, так и в чемпионате Украины, поделился впечатлениями об ответной игре криворожцев с чешской "Викторией" из Пльзени (0:1). По мнению 53-летнего специалиста, являющегося тренером в волочиском "Агробизнесе", команде Юрия Вернидуба помешало получить нужный результат сразу несколько факторов. Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом UA-Футбол.

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– Досадно, что "Кривбасс" проиграл чехам и второй матч, – вздыхая, сказал Купцов. – В выездной игре все надеялись на настоящий бой, считая, что она для нашей команды будет удачнее первой. Но, к сожалению, получилось не так, как хотелось. Могу сказать, что "Виктория" – команда гораздо опытнее, чем "Кривбасс". В отличие от криворожской, она сумела использовать те возможности, которые у нее были. Мастерство и еврокубковый опыт пльзенцев сказались на итоговом результате во вчерашнем поединке. "Виктория" очень много лет играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а "Кривбасс" только начинает этот путь.

- Как вы думаете, что именно помешало криворожской команде добиться положительного результата в Пльзени - нехватка исполнительского мастерства или отсутствие фарта?

- Как одного, так и другого – вкупе. В ответном матче у "Кривбасса" были моменты как в первом, так и во втором таймах. Несколько благоприятных моментов для того, чтобы забить мяч, криворожцы упустили еще до перерыва. К сожалению, помешала нехватка мастерства, да и не повезло. Если помните, хорошие моменты были у Аду. В первом из них был сильный пас от вратаря Клищука ему на ход. Ганец останавливал мяч, однако второе касание помешало ему выполнить удар. А во втором моменте Аду пробил, но голкипер парировал и Твердохлеб добивал вторым темпом, но в цель не попал. Будь игроки "Кривбасса" точнее – и удалось бы повести в счете, но… Это как раз тот случай, когда сошлись вместе не только отсутствие фарта и нехватка исполнительского мастерства, но и недостаток опыта.

- Далее "Кривбасс" ждет продолжение еврокубковой борьбы, но уже в Лиге конференций. С испанским "Бетисом", который станет соперником команды Юрия Вернидуба, пожалуй, будет еще труднее?

- Думаю, что да. "Бетис" сильнее пльзеньской "Виктории". Это опытная команда, обладающая квалифицированными исполнителями и играющая в одном из сильнейших чемпионатов – испанской Ла Лиге. "Бетис" – команда, которая может и сама играть, и дать играть сопернику. В таком случае все будет зависеть от того, как правильно криворожская команда построит игру. Считаю, что открытого футбола от "Кривбасса" не будет, а вот на характере и при правильных действиях в обороне и в фазе перехода от обороны в атаку можно рассчитывать на успех. Козырями "Кривбасса" являются быстрые атаки, в частности флангами и выполнение стандартных положений. Их нужно только использовать. Если криворожцы используют и правильно сыграют в обоих поединках с "Бетисом", то можно добиться результата. А ведь в футболе нет ничего невозможного. Мы уже не раз видели, когда команды низшего уровня обыгрывают гораздо более сильных соперников. "Кривбассу" просто нужно должным образом подготовиться – как в физическом плане, так и в психологическом. Да, в противостоянии с испанцами будет тяжело. Однако если криворожцы хотят достичь в еврокубках чего-то большего, нужно переступить через себя.