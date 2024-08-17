Артем Фаворов - о голе со штрафного на 90+4’ минуте: Подумал "наверное, залетит"

Полузащитник венгерского клуба "Академия Пушкаша" Артем Фаворов рассказал о своем голе в Лиге Конференций.

В четверг ты забил свой первый еврокубковых гол в карьере. Получилось драматично, 94 минута и если бы не этот гол, игра перешла бы в овертайм ... Что почувствовал сразу после?

Видел, что хорошо летит, через стенку перебил, траектория хорошая, подумал "видимо, залетит". Так и получилось. Я понимал, что последние минуты и очень важно забить, а если это произойдет, то мы уже результат не отпустим, тем более, играли в большинстве.

Команда и тренер как-то поблагодарили тебя?

Все поздравили, сказали, что получился хороший удар. Шутили, мол, спасибо, что не играли дополнительные 30 минут в овертаймах, ведь было бы тяжело. Тем более, у нас еще игра в воскресенье. Было очень душно, сухой воздух, было тяжеловато в плане погоды.

Рассчитываешь, что после этого гола в следующих матчах будешь играть в основе?

Я вообще всегда хотел бы играть в основе, независимо от голов. Не считаю, что именно голы должны влиять на место в составе. Гол это приятный бонус, но важно как футболист проявляет себя в каждом матче в целом. С другой стороны, конечно, мне очень хочется играть больше. Но хотя бы так. Моя задача - работать.

Как так вообще получилось, что "Арарат-Армения" играла вдесятером с 62-й минуты, но вела в счете?

Было 1:2, потом 2:2, потом красная - и мы пропустили третий. Честно говоря, они все три гола забили действительно классные. Так получилось. У них действительно хорошая команда. Насколько я понимаю, клуб хорошо финансируется. В команде несколько армянских футболистов, а остальные - бразильцы, африканцы - интересная команда.

Ты отличился со штрафного. Отрабатываешь такие удары на тренировках?

Как и во всех командах остаемся после тренировки, еще дорабатываем. Кто-то в два касания из-за пределов штрафной, кто-то серию ударов. Я также делаю это почти после каждой тренировки.

Это был гол в ворота украинского голкипера Даниила Кучера. Вы были раньше знакомы?

Раньше нет, но познакомились после первого матча в Армении. Перекинулись несколькими словами, спросили, как дела, да и все. В прошлый раз мы спешили на самолет, на этот раз они были расстроены, поэтому улыбнулись друг другу, пожелали успехов.