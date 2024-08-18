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На матч Кривбасс – Бетис назначен арбитр, недавно работавший в Москве. Криворожцы обратились в УЕФА

Лига конференций
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Хотят добиться смены судьи

На матч Кривбасс – Бетис назначен арбитр, недавно работавший в Москве. Криворожцы обратились в УЕФА

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Кривбасс" и "Бетис" сыграют на следующей неделе в первом матче плей-офф Лиги конференций. В этот поединок был назначен турецкий арбитр Арда Кардашлер.

Именно этот судья обслуживал товарищеский матч между Россией и Сербией, состоявшийся 21 марта в Москве. Кривбасс обратился в УЕФА с просьбой замены Кардашлера.

“Мы считаем недопустимым привлечение Арды Кардешлера к обслуживанию матча с участием украинского футбольного клуба.

Как известно, уже третий год в Украине идет война в связи с широкомасштабной военной агрессией российской федерации. Несмотря на войну, Украина проводит футбольные состязания на всех уровнях. Этой возможностью мы благодарим украинских военных, которые мужественно защищают нашу страну все время, защищая от российских оккупантов.

В сезоне 2023\2024 ФК "Кривбасс" получил право представлять Украину на международной арене. Однако судейство нашего международного матча арбитром, судившим матч при участии россиян, еще и непосредственно в России, дискредитирует весь наш Клуб перед всеми болельщиками "Кривбасса", среди которых много военных, которые сейчас защищают нашу страну от нападений России, а также перед всей Украина, которая страдает от военной агрессии россиян.

ФК "Кривбасс" также проинформировал Украинскую Ассоциацию Футбола и Комитет арбитров УАФ о сложившейся ситуации. Верим, что здравый смысл победит”, – говорится в обращении клуба на официальном сайте.

Матч между “Кривбассом” и “Бетисом” запланирован на четверг, 22 августа. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по Киеву на стадионе в Кошице, Словакия.

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Источник:
Офіційний сайт Кривбасу
Опубликовал: Максим Кучер
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