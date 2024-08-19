Вице-президент Кривбасса: Посмотрим, каким будет ответ УЕФА

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин прокомментировал обращение клуба в УЕФА с просьбой заменить арбитра 1-го матча раунда плей-офф квалификации Лиги Конференций против "Бетиса" Арду Кардешлера, из-за его работы на товарищеском матче между сборными России и Сербии весной 2024-го в Москве.

- Как вообще узнали о том, что этот арбитр будет судить этот матч?

- Всегда медиаотдел готовит какую-то справку для наших подписчиков, поклонников об арбитре, который работает на матче. И здесь именно глава пресс-службы обратил внимание, говорит: "Так это тот арбитр, который был на матче в Москве?"

Конечно, единодушно мы приняли решение, что будем писать такое обращение, потому что мы просто не понимаем, как может быть иначе. Для нас это непонятно. Посмотрим, каким будет ответ УЕФА.

Но хочу сказать, что мы обратились и в УАФ, и в Комитет арбитров. Они в курсе, они тоже со своей стороны будут способствовать тому, чтобы эта ситуация разрешилась к лучшему - к более адекватному, я так бы сказал. Потому что для нас это недопустимо.

- Есть ли какой-то план Б, если, например, все-таки УЕФА никак не отреагирует на это?

- Давайте постепенно. Здесь важные вещи, я не хочу комментировать больше, чем мы сказали в заявлении, потому что это важная, деликатная ситуация, и именно УЕФА, арбитры очень к этому относятся. Я не хочу это комментировать больше, чем мы сказали, - сказал Гагарин в эфире УПЛ ТВ.