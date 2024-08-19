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ЛК. Кривбасс против представителя топ-чемпионата, обидчик Полесья для нашего конкурента

Лига конференций

Анонс первых матчей раунда плей-офф

ЛК. Кривбасс против представителя топ-чемпионата, обидчик Полесья для нашего конкурента

Getty Images / Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Раунд плей-офф Лиги конференций – это 48 команд, разделенных на 24 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители пройдут в основной этап Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

В третий по рангу евротурнир опустился "Кривбасс". Но соперника, по сравнению с Лигой Европы, он получил точно не более легкого – испанский "Бетис". Из этой пары только один останется в еврокубках, поэтому ситуация очень угрожающая.

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У конкурентов – такая же: пан или пропал. Но соперники у каждого разные. Нас интересуют в первую очередь команды, представляющие Хорватию, Сербию и Польшу. Это наши прямые конкуренты в борьбе за как можно более высокие позиции в Таблице коэффициентов.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига конференций. 22.06.2024

  • "Легия" (Польша) 19:00 "Дрита" (Косово);
  • "Кривбасс" (Украина) 21:00 "Бетис" (Испания);
  • "Риека" (Хорватия) 21:00 "Олимпия" (Словения);
  • "Партизан" (Сербия) 21:15 "Гент" (Бельгия);
  • "Висла" (Польша) 21:30 "Серкль Брюгге" (Бельгия).

В одной из пар соревнуется конкурент "Шахтера" в рейтинге клубов – это едва ли не единственная лазейка для Украины в основной раунд одного из еврокубков 2025/26 (без квалификации).

  • "Копенгаген" (Дания) 20:00 "Килмарнок" (Шотландия).

Остальные матчи

Лига конференций. 20.06.2024

  • "Ноах" (Армения) 19:00 "Ружомберок" (Словакия).

Лига конференций. 21.06.2024

  • "Витория Гимарайнш" (Португалия) 19:45 "Зрински" (Босния и Герцеговина).

Лига конференций. 22.06.2024

  • "Млада" (Чехия) 19:00 "Пакш" (Венгрия);
  • "Пюник" (Армения) 19:00 "Целье" (Словения);
  • "Панавежис" (Литва) 19:30 "Нью-Сейнтс" (Уэльс);
  • "Бранн" (Норвегия) 20:00 "Астана" (Казахстан);
  • "Хеккен" (Швеция) 20:00 "Хайденхайм" (Германия);
  • "Омония" (Кипр) 20:00 "Зира" (Азербайджан);
  • "Юргорден" (Швеция) 20:00 "Марибор" (Словения);
  • ЧФР (Румыния) 20:30 "Пафос" (Кипр);
  • "Викингур" (Исландия) 21:00 "УЭ Санта Колома" (Андорра);
  • "Фиорентина" (Италия) 21:00 "Академия Пушкаша" (Венгрия);
  • КИ Клаксвик (Фарерские острова) 21:45 ХИК (Финляндия);
  • "Сент-Патрикс" (Ирландия) 21:45 "Башакшехир" (Турция);
  • "Ланс" (Франция) 22:00 "Панатинаикос" (Греция);
  • "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) 22:00 "Ларн" (Северная Ирландия);
  • "Санкт-Галлен" (Швейцария) 22:00 "Трабзонспор" (Турция);
  • "Челси" (Англия) 22:00 "Серветт" (Швейцария).
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