ЛК. Кривбасс против представителя топ-чемпионата, обидчик Полесья для нашего конкурента

Раунд плей-офф Лиги конференций – это 48 команд, разделенных на 24 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители пройдут в основной этап Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

В третий по рангу евротурнир опустился "Кривбасс". Но соперника, по сравнению с Лигой Европы, он получил точно не более легкого – испанский "Бетис". Из этой пары только один останется в еврокубках, поэтому ситуация очень угрожающая.

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У конкурентов – такая же: пан или пропал. Но соперники у каждого разные. Нас интересуют в первую очередь команды, представляющие Хорватию, Сербию и Польшу. Это наши прямые конкуренты в борьбе за как можно более высокие позиции в Таблице коэффициентов.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига конференций. 22.06.2024

"Легия" (Польша) 19:00 "Дрита" (Косово) ;

; "Кривбасс" (Украина) 21:00 "Бетис" (Испания);

"Бетис" (Испания); "Риека" (Хорватия) 21:00 "Олимпия" (Словения) ;

; "Партизан" (Сербия) 21:15 "Гент" (Бельгия) ;

; "Висла" (Польша) 21:30 "Серкль Брюгге" (Бельгия).

В одной из пар соревнуется конкурент "Шахтера" в рейтинге клубов – это едва ли не единственная лазейка для Украины в основной раунд одного из еврокубков 2025/26 (без квалификации).

"Копенгаген" (Дания) 20:00 "Килмарнок" (Шотландия).

Остальные матчи

Лига конференций. 20.06.2024

"Ноах" (Армения) 19:00 "Ружомберок" (Словакия).

Лига конференций. 21.06.2024

"Витория Гимарайнш" (Португалия) 19:45 "Зрински" (Босния и Герцеговина).

Лига конференций. 22.06.2024