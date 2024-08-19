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ЛК. Кривбасс против представителя топ-чемпионата, обидчик Полесья для нашего конкурента
Анонс первых матчей раунда плей-офф
Getty Images / Global Images Ukraine
Раунд плей-офф Лиги конференций – это 48 команд, разделенных на 24 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители пройдут в основной этап Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.
В третий по рангу евротурнир опустился "Кривбасс". Но соперника, по сравнению с Лигой Европы, он получил точно не более легкого – испанский "Бетис". Из этой пары только один останется в еврокубках, поэтому ситуация очень угрожающая.
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У конкурентов – такая же: пан или пропал. Но соперники у каждого разные. Нас интересуют в первую очередь команды, представляющие Хорватию, Сербию и Польшу. Это наши прямые конкуренты в борьбе за как можно более высокие позиции в Таблице коэффициентов.
(выгодны победы команд, которые выделены жирным)
- "Легия" (Польша) 19:00 "Дрита" (Косово);
- "Кривбасс" (Украина) 21:00 "Бетис" (Испания);
- "Риека" (Хорватия) 21:00 "Олимпия" (Словения);
- "Партизан" (Сербия) 21:15 "Гент" (Бельгия);
- "Висла" (Польша) 21:30 "Серкль Брюгге" (Бельгия).
В одной из пар соревнуется конкурент "Шахтера" в рейтинге клубов – это едва ли не единственная лазейка для Украины в основной раунд одного из еврокубков 2025/26 (без квалификации).
- "Копенгаген" (Дания) 20:00 "Килмарнок" (Шотландия).
Остальные матчи
- "Ноах" (Армения) 19:00 "Ружомберок" (Словакия).
- "Витория Гимарайнш" (Португалия) 19:45 "Зрински" (Босния и Герцеговина).
- "Млада" (Чехия) 19:00 "Пакш" (Венгрия);
- "Пюник" (Армения) 19:00 "Целье" (Словения);
- "Панавежис" (Литва) 19:30 "Нью-Сейнтс" (Уэльс);
- "Бранн" (Норвегия) 20:00 "Астана" (Казахстан);
- "Хеккен" (Швеция) 20:00 "Хайденхайм" (Германия);
- "Омония" (Кипр) 20:00 "Зира" (Азербайджан);
- "Юргорден" (Швеция) 20:00 "Марибор" (Словения);
- ЧФР (Румыния) 20:30 "Пафос" (Кипр);
- "Викингур" (Исландия) 21:00 "УЭ Санта Колома" (Андорра);
- "Фиорентина" (Италия) 21:00 "Академия Пушкаша" (Венгрия);
- КИ Клаксвик (Фарерские острова) 21:45 ХИК (Финляндия);
- "Сент-Патрикс" (Ирландия) 21:45 "Башакшехир" (Турция);
- "Ланс" (Франция) 22:00 "Панатинаикос" (Греция);
- "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) 22:00 "Ларн" (Северная Ирландия);
- "Санкт-Галлен" (Швейцария) 22:00 "Трабзонспор" (Турция);
- "Челси" (Англия) 22:00 "Серветт" (Швейцария).
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