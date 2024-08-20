Кривбасс – Бетис. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации Лиги конференций

UA-Футбол организует комментарий поединка плей-офф отбора в рамках третьего по значимости клубного европейского турнира.

Кажется, на предыдущих стадиях у команды Вернидуба с соперниками было полегче, чем сейчас. "Бетис" – мощный представитель Примеры, это очень сложный вызов для "Кривбасса". Тем не менее, нужно выходить на поле, играть, бороться и доказывать. Возможна ли сенсация? Сможет ли "Кривбасс" эффективно контратаковать? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 22 августа – в 20:55 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук