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Украинская бригада арбитров рассудит матч Лиги конференций Хеккен - Хайденхайм

Лига конференций

Главным будет Виктор Копиевский

Украинская бригада арбитров рассудит матч Лиги конференций Хеккен - Хайденхайм

Фото: УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская бригада арбитров будет работать на первом матче плей-офф раунда Лиги конференций-2024/2025 "Хеккен" (Швеция) - "Хайденхайм" (Германия). Об этом сообщает сайт УЕФА.

Главным арбитром будет Виктор Копиевский. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Владимир Высоцкий. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Дмитрий Кубряк. Арбитр ВАР – Алексей Деревинский, ассистент арбитра ВАР – Дмитрий Панчишин.

Напомним, что матч состоится 22 августа.

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