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Украинская бригада арбитров рассудит матч Лиги конференций Хеккен - Хайденхайм
Главным будет Виктор Копиевский
Фото: УАФ
Украинская бригада арбитров будет работать на первом матче плей-офф раунда
Главным арбитром будет Виктор Копиевский. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Владимир Высоцкий. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Дмитрий Кубряк. Арбитр ВАР – Алексей Деревинский, ассистент арбитра ВАР – Дмитрий Панчишин.
Напомним, что матч состоится 22 августа.
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