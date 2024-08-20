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ЛК. Армянский Ноах продолжает покорять Европу

Лига конференций

Первые матчи раунда плей-офф

ЛК. Армянский Ноах продолжает покорять Европу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Раунд плей-офф Лиги конференций – это 48 команд, разделенных на 24 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители пройдут в основной этап Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Первые матчи стадии разбиты на три игровых дня.

20.08.2024

"Ноах" (Армения) - "Ружомберок" (Словакия) 3:0
Голы: Грегорио 4, Манвелян (пен.) 79, Матеус Аиас 90+2

Армянский "Ноах" продолжает покорять Европу. Ранее эта команда не проходила в еврокубках дальше первого квалификационного раунда Лиги Европы/Лиги конференций, а сейчас уже играет в раунде плей-офф. И явно останавливаться не планирует. Победа 3:0 над другим сенсационным участником квалификации (победитель Кубка Словакии очень достойно движется по дистанции, начавшейся с первого квалификационного раунда Лиги Европы) широко открывает двери перед армянами в контексте основной стадии еврокубков. Португальский тренер Руй Мота сколотил очень боевую команду.

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