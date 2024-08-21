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Известно, кто покажет матч Кривбасс - Бетис в плей-офф раунде Лиги конференций
Криворожцы будут сражаться за группу еврокубков
Кривбас
22 августа состоится первый матч плей-офф раунда Лиги конференций, в котором "Кривбасс" в условно домашнем поединке примет испанский "Бетис".
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Матч пройдет в словацком городе Кошице и начнется в 21:00.
В прямой трансляции игру покажет УПЛ ТВ.
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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