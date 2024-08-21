  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Известно, кто покажет матч Кривбасс - Бетис в плей-офф раунде Лиги конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известно, кто покажет матч Кривбасс - Бетис в плей-офф раунде Лиги конференций

Лига конференций
Обновлено

Криворожцы будут сражаться за группу еврокубков

Известно, кто покажет матч Кривбасс - Бетис в плей-офф раунде Лиги конференций

Кривбас

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

22 августа состоится первый матч плей-офф раунда Лиги конференций, в котором "Кривбасс" в условно домашнем поединке примет испанский "Бетис".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч пройдет в словацком городе Кошице и начнется в 21:00.

В прямой трансляции игру покажет УПЛ ТВ.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

По теме
yellow-arrow
Кривбасс – Бетис. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации Лиги конференций
yellow-arrow
ЛК. Армянский Ноах продолжает покорять Европу
yellow-arrow
Украинская бригада арбитров рассудит матч Лиги конференций Хеккен - Хайденхайм
Кривбасс (Кривой Рог) Бетис (Севилья)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости