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Кривбасс - Бетис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги конференций
Кривбасс - Бетис: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.08.2024 ⋊ Квалификация ЛК на UA-Футбол
Фото пресслужби ФК "Кривбас"
Еврокубковая развязка для бронзового призера украинского первенства. Чтобы пройти в групповой этап Лиги конференций "Кривбассу" Юрия Вернидуба нужно будет пройти в двухматчевом противостоянии испанский "Бетис" под руководством именитого Мануэля Пеллегрини.
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Это будет первый раунд квалификации для "Бетиса". В свою очередь, криворожане вылетели от "Виктории" Пльзень в отборе в Лигу Европы.
Поединок решающего раунда квалификации в Лигу конференций сезона 2024/2025 "Кривбасс" - "Бетис" состоится в четверг, 22-го августа 2024-го года, в 21:00. Встреча пройдет в словацком Кошице, на стадионе "Кошицкая футбольная арена".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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