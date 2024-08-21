Кривбасс - Бетис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги конференций

Еврокубковая развязка для бронзового призера украинского первенства. Чтобы пройти в групповой этап Лиги конференций "Кривбассу" Юрия Вернидуба нужно будет пройти в двухматчевом противостоянии испанский "Бетис" под руководством именитого Мануэля Пеллегрини.

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Это будет первый раунд квалификации для "Бетиса". В свою очередь, криворожане вылетели от "Виктории" Пльзень в отборе в Лигу Европы.

Поединок решающего раунда квалификации в Лигу конференций сезона 2024/2025 "Кривбасс" - "Бетис" состоится в четверг, 22-го августа 2024-го года, в 21:00 . Встреча пройдет в словацком Кошице, на стадионе "Кошицкая футбольная арена".

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