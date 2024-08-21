UA-Футбол представляет соперника: Реал Бетис (Севилья, Испания)

"Кривбасс" спорно стартовал в сезоне – минимально одолел "Черноморец" (1:0), разгромно "влетел" "Карпатам" (0:3), а затем не без нервов разобрался с ровенским "Вересом" (2:0). В промежутках между турами украинской Премьер-лиги произошел вылет из квалификации Лиги Европы, где криворожане хоть и попытались навязать борьбу, но в значительной степени не дотянулись до планки, предложенной "Викторией" Пльзень.

Обидно то, что жребий в Лиге конференций подкинул одного из сильнейших конкурентов – готовы поспорить, все болельщицкое комьюнити огорченно охнуло, когда выпал "Бетис". Да, здесь не до шуток, хотя еще надо точно выяснить, что представляет собой нынешняя версия "Реала".

Общая история

Будучи основанным в 1907-м, "Бетис" пока не сумел перерасти в топ испанского разлива. С другой стороны, иногда кажется, что "зелено-белым" даже комфортен андеграундный, самобытный статус – все, чтобы отличаться от гораздо более мощной, но идеологически отличной "Севильи". Мы неоднократно видели "кейсы" о борьбе между классами, и здесь то же самое – простым работягам логично не нравились оторванные от реальности аристократы, и это соперничество постепенно перенеслось на футбольное поле.

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В то же время это не означает, что нет поводов для гордости – например, "Бетис" стал "королевским" в 1914-м, а это на шесть лет раньше, чем аналогичная регалия была доверена из рук Альфонсо XIII неким мадридцам. Сюда же запишем чемпионство розыгрыша 1934/35 – клуб опередил "Реал" на одно очко, но больше всего наслаждался пятой ступенькой соседней "Севильи" (эта взаимная ненависть выдержала десятилетия и вылилась в Андалусийское дерби – не такое распиаренное, как Эль Класико, однако не менее принципиальное).

В 1977-м, 2005-м и 2022-м "бетикос" удалось завоевать национальный кубок. Изредка команда цеплялась за высокие места, благодаря чему имела возможность сыграть на международной арене – такое случалось в 1970-х-1980-х и 1990-х, однако приобрело стабильность относительно недавно – все благодаря Мануэлю Пеллегрини, о котором поговорим чуть позже.

Знает "Бетис" и вкус неудач – в истории не раз бывали понижения в дивизионе, причем отрезки отсутствия среди лучших продолжались не один сезон. Послевоенный период ознаменован лишениями и финансовыми проблемами, да и в дальнейшем коллектив попадал в печальные ситуации – последнее пребывание в Сегунде датировано кампанией 2014/15.

Современное состояние

Тренер. "Зелено-белыми" руководит глубокоуважаемый Мануэль Пеллегрини. 70-летний чилиец находится в профессии еще с конца 1980-х, впрочем, до сих пор держится в прекрасной форме. Признание на родине и южноамериканском регионе в целом, построение симпатичного "Вильярреала" середины нулевых (тот самый полуфиналист ЛЧ с Сенной, Рикельме и Форланом в составе), замечательная "Малага" и наконец "Бетис" – здесь нет никаких нареканий.

Отличная работа в посредственных, но не лишенных амбиций коллективах подбрасывала шансы испытать себя и на высшей ступени. Например, в 2009-м специалист принял мадридский "Реал" и финишировал вторым, после чего Флорентино Перес мгновенно переключился на Жозе Моуринью; отсюда нередко следует ошибочное мнение, что Пеллегрини вообще не "вписался" на "Сантьяго Бернабеу", хотя на самом деле набрал 96 очков и отпустил "Барселону" лишь на три пункта.

Где тренер точно реабилитировался, так это в "Манчестер Сити". Два Кубка футбольной лиги – конечно, хорошо, но куда ценнее АПЛ 2013/14, в последний момент вырванная из рук "Ливерпуля". Конечно, найдутся те, кто скажет, что "скаузеры" поплыли в концовке сезона и сами отдали медали, однако разве это вина "горожан"? Мануэль выполнил задачу и заслуженно добавил чашку в собственную коллекцию.

Также в качестве маленького плюсика запишем 1/2-ю ЛЧ 2015/16 – все же до появления Пеллегрини "голубая луна" никогда не запрыгивала так высоко в самом престижном европейском турнире.

В 2019-м наш герой провалился с "Вест Хэмом", однако это нисколько не испугало "Бетис". Можно с уверенностью сказать, что сейчас все стороны довольны – менеджер в очередной раз продемонстрировал умение выжимать максимум из "середняков", стабильно борется за присутствие в высшей части турнирной таблицы, а в 2022-м принес кубок Испании. Неудивительно, что клуб пролонгировал соглашение до лета 2026 года и стопроцентно будет гнуть линию с Мануэлем, если все останется так, как есть.

Команда. "Бетикос" сформировали хорошую обойму, ее лидеры давно на слуху. Когда-то многие скептически посмеивались над Набилем Фекиром, а сегодня атакующий полузащитник, словно рыба в воде – капитанит и радует персональными цифрами (163 матча, 29+29). Марк Бартра, Уильям Карвалью, Иско, переродившийся с помощью Пеллегрини (9+7 в 36 встречах), Пабло Форнальс – не менее крутые персонажи, способные гарантировать успех.

Конечно, не без огрехов – "Бетис" в поисках качественного центрфорварда, впрочем, все никак не подпишет достойного финишера. Седрик Бакамбу и Эсекьель Авила, приглашенные зимой 2024-го, не произвели впечатления (оба забили по голу), поэтому руководство и в это окно попыталось усилить соответствующую линию – в июне публике был представлен Икер Лосада. По правде, что-то такое непонятное и неочевидное – до этого оттянутый нападающий выступал в третьем по престижности дивизионе (прибыл за 1,80 млн евро из "Расинга" Ферроль).

Поскольку уже начали, то завершим с трансферными делами. Всего "зелено-белые" инвестировали 23 млн евро, и приобретения являются точечными, направленными на расширение ростера. Хавбек Марк Рока (4,5 млн евро) и центральный защитник Диего Льоренте (3,25 млн евро) присоединились из "Лидса", а левого фулбека Ромена Перро (3,5 млн евро) заметили в "Саутгемптоне".

Натан взят в аренду ("Наполи", 1 млн евро), Адриан (тот самый резервный вратарь из "Ливерпуля") и Рикардо Родригес присоединились бесплатно.

Также "Бетис" выкупил у "Барселоны" марокканца Чади Риада (9 млн евро) и сразу перепродал его в "Кристал Пэлас" (15 млн евро). Если суммировать всю выручку, то удалось "поднять" 35,7 млн евро – ушли Абнер ("Лион", 8 млн евро), Херман Песселла ("Ривер Плейт", 4,5 млн евро), Айосе Перес ("Вильярреал", 4 млн евро), Виллиан Жозе ("Спартак" Москва, 2 млн евро), Робер Гонсалес (НЭК, 1,2 млн евро) и Хуан Круз ("Леганес", 1 млн евро). Добавим, что Гидо Родригес и Хуан Миранда получили статус свободного агента.

Итог

Нет смысла что-то здесь долго разжевывать. К сожалению, "Кривбасс" находится в той позиции, когда вряд ли сможет создать достойное сопротивление столь опытной и превосходящей по классу команде. Юрий Вернидуб умеет терпеть и побеждать при определенных обстоятельствах, однако его ребята еще не прошли ту проверку, после которой от них следует ждать хороший результат.

Проход "Бетиса" откровенно напрашивается – это осознает и сам Юрий Николаевич (по крайней мере, такие эмоции читались в его интервью на послематчевой пресс-конференции с "Викторией" Пльзень). Собственно, если мы не требовали триумфа над чехами, то почему это должно произойти и теперь?