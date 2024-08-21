Вернидуб: Увидим, насколько мы готовы к такому сильному сопернику, как Бетис

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от первого матча плей-офф Лиги Конференций 2024/25 против испанского "Бетиса".

- Мы ожидаем неплохой матч. Играем с сильным соперником. Много говорить не хотелось бы. Давайте дождемся завтра и увидим, насколько мы готовы к этому сильному оппоненту, как "Реал Бетис". Игра обещает стать очень интересной. Мы готовы к этой битве.

– Победа над "Вересом" дала команде эмоциональный толчок?

– Любая победа – это позитив. Этого нам как раз не хватило перед вторым матчем с "Викторией". Мы проиграли во Львове "Карпатам" - 0:3, и было очевидно, что ребята были немного подавлены. Сейчас – наоборот. Мы выиграли 2:0 и приехали в Кошице с хорошим настроением. Хотим сыграть с классным соперником. "Бетис" также только начал сезон, сыграл вничью с "Жироной" – 1:1.

На основе этого поединка показали ребятам, как "Бетис" может атаковать, как защищается. Также посмотрели несколько моментов по летнему сбору, когда они готовились к сезону Ла Лиги. Знаем, что испанцы играли с "Манчестер Юнайтед" – 2:3, "Ливерпулем" – 0:1. Информация есть. Понятно, что команда очень сильная. Ждем противостояния. Завтра увидим свою готовность и можем ли дать бой такому оппоненту.

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– "Кривбасс" был инициатором отмены переносов матчей УПЛ. И даже сейчас, в отличие от "Динамо", не перенес игру между двумя матчами плей-офф. Что это – такая позиция Клуба?

- Да, это позиция клуба, и мы ее придерживаемся. Ничего с этим не поделаешь. Мы готовы к тому, что завтра сыграем с "Бетисом", а уже в воскресенье, 25 августа, с "Ингульцом" в Кривом Роге в УПЛ. Ничего ужасного, мы готовы к этому.