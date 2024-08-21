Пеллегрини: Кривбасс - сильный соперник. Он занял третье место после таких известных команд, как Шахтер и Динамо

Главный тренер испанского "Бетиса" Мануэля Пеллегрини поделился ожиданиями от первого матча плей-офф Лиги Конференций 2024\25 против " Кривбасса ".

– Что можете сказать о "Кривбассе"? Может, кого-то можете выделить из футболистов?

– Завтра мы сыграем против мощного соперника. Ведь он занял третье место в УПЛ после таких известных команд – "Шахтер" и "Динамо", которые обычно спорят за первые две ступени. Мы должны хорошо сыграть и обеспечить себе результат - победу.

- Мистер Пеллегрини, завтра матч будет обслуживать арбитр, еще в марте работавший на игре россия - Сербия. Как мы знаем, Россия, страна-агрессор, забаненная УЕФА уже почти три года из-за полномасштабного вторжения в Украину. Россия ежедневно убивает людей в Украине: женщин, детей. Как вы относитесь к тому, что такой арбитр работает на матчах УЕФА и завтра он будет обслуживать матч с участием украинской команды?

– Да, я читал об этом. Но это решение УЕФА. Да, понимаю сомнения в нем. Ведь это, конечно, неприятно по политическим причинам, из-за того, что происходит в Украине. Но я не сомневаюсь, что он - хороший арбитр, ведь это назначение УЕФА. Да, понимаю, что в его адрес будут звучать не самые лучшие слова, если он где-то совершит ошибку. Потому что это также произойдет по политическим причинам.