Анекдоты Хоакина, 51 тысяча на трибунах и Эль Гран Дерби с Севильей: все о сопернике Кривбасса в Лиге конференций

Один из девяти

И речь не о назгулах.

Это в испанском футболе всего 9 клубов выигрывали чемпионат и Кубок — и "Бетис" один из них.

Вердибланкос уже 116 лет — они были основаны в 1907-м.

Их футболки, кто не знал, это перевернутые цвета "Селтика". В те времена шотландцы задавали тон, и их немало работало на шахтах неподалеку.

Также ирландец Патрик О'Конелл тренировал "Бетис", выигравший свое первое и все еще последнее чемпионство в 1935 году. В Андалусии в большом почете та команда, где играли только двое местных, а лучшими были баски Уркиага и Унамуно.

6/13 Bajo su dirección, el equipo logró el ascenso a Primera División y experimentó un cambio radical en su juego. En la última jornada de la temporada 1934-1935, el Betis se enfrentó al Real Madrid por el título de Liga. Con un contundente 5-0, el Betis se proclamó campeón pic.twitter.com/VDhBBWOp73 — Magiares Mágicos (@MagiaresMagicos) January 20, 2024

Касательно же О'Конелла, то он также культовый герой "Камп Ноу", ведь уже в 36-м возглавил "Барсу" и во время Гражданской организовал клубу турне по США, которое фактически спасло его от ликвидации.

Бенито Вильямарин, чьим именем назван стадион "Бетиса", - это знаковый президент из 50-х, вернувший клуб в испанскую элиту.

Следующая веха — победа в Кубке Испании-1977; в финале — крайне нервная серия пенальти с "Атлетиком".

Еще два триумфа в Копа дель Рей совсем свежи в памяти — это 2005 и 2022 годы.

Ну, и последняя фамилия, которую нужно знать из истории "Бетиса" - Мануэль Руис де Лопера. В 1992-м, когда правительство настояло на отказе от системы "сосьос", этот бизнесмен спас клуб, выкупив 51% акций.

Авантюрист — он то памятник себе ставил, то стадион в свою честь переименовывал, то Денилсона покупал, а после финансового кризиса 2008-го еще и аферу с акциями надумал, продав все какому-то "фунту" за 18 млн. Учитывая, что за год до того шейхи предлагали де Лопере 90 млн, прокуроры вмешались — и поэтому до 2015-го половина акций "Бетиса" лежала замороженная судами разных инстанций.

Вылететь, но вместе

Эль Гран Дерби — так его здесь называют.

В книжках пишут, что в начале за "Севилью" топили богатые, а за "Бетис" - левый пролетариат, но забудьте; это в прошлом, как "милиционеры-динамовцы".

Роман Зозуля знает — даже в разгар российской пропаганды на "Вильямарине" его поддерживали, как нигде.

"Бенито Вильямарин" и „Рамон Санчес Писхуан“ разделяют 4 км, но за все время только десять игроков рискнули их пройти и выступить за обе команды. Пока последний — Иско.

А вот шокирующих страниц в дерби гораздо больше.

Например, 1997 год — тогда "Севилья" стояла на вылет, и "Бетис" мог ее окончательно выбить, проиграв конкуренту "Нервиона" - "Спортингу".

"Я не понимал, что происходит. Когда мы прибыли в аэропорт, фаны "Бетиса" приветствовали и подбадривали нас. Мы играли, словно дома. Стадион свистел, когда "Бетис" переходил в атаку. Все кричали "Спортинг!" - вспоминает хавбек хихонцев Давид Кано.

Конечно, "Бетис" проиграл 0:1 - и "Бенито Вильямарин" ревел от восторга так громко, чтобы его точно услышали на "Писхуане".

Впрочем, и расплата тоже не заставила себя ждать — в 2000-м уже "Севилья", потеряв шансы на элиту, забрала с собой в Сегунду "Бетис", без боя проиграв дома "Овьедо" под радостное пение трибун.

Вы где-то видели подобное?

Годы идут, а страсти не утихают. Из свежего — в январе 2022-го фанат "Бетиса" метнул шест с трибун в Жоана Жордана, и матч доигрывали на следующий день без болельщиков.

Мастер анекдотов

А это уже главная легенда "Бетиса” — Хоакин Санчес.

Неудачник ЧМ-2002, где он блистал в группе, но не забил пенальти Корее, и дальше его международная карьера не сложилась.

Ну, а в клубной Хоакин сам не тянулся к звездам. Его приглашали "Барса", "Челси", "Реал", а он что? Украл у Переса футболку "Сливочных" со своей фамилией, чтобы показать своим в раздевалке.

В этом он весь — безумно талантливый и столь же несерьезный.

После перехода в "Малагу" в 2011-м Хоакин на презентации вместо набивания мяча выбросил его вон и сел травить анекдоты, а на вопрос о "любимом хобби" сказал: "Теннис". Жулио Баптиста чуть живот не порвал:

"Кого вы слушаете? Он ракетку ни разу в руках не держал".

Да-да, кроме "Бетиса" Хоакин успел поиграть за "Малагу", "Валенсию" и "Фиорентину" в 2006-15 годах, но нигде не выступал так хорошо, как на "Вильямарине". 491 матч, 65 голов, 46 ассистов — в том числе "самый старый" хет-трик в Ла Лиге в 38 лет и 140 дней.

А на пенсию когда ушел? Почти в 42 года!

И, само собой, без него "Бетис" не выиграл ни одного трофея в XXI веке.

120 реструктуризированных миллионов

Сейчас Хоакин — уже акционер "Бетиса".

Миноритарный, но здесь такие все. После де Лоперы Вердибланкос управляются семьями, и ни одна не имеет всей полноты власти.

Президент Анхель Аро — владелец компании, работающей с солнечными и ветровыми электростанциями. Его товарищ Мигель Анхель Каталан — из сектора ИТ .

Они много делают для имиджа — рекордное количество мест для инвалидов; замечательная традиция illuvia de peluches — когда фаны на Рождество бросают прямо на поле игрушки, которые впоследствии отдают в детские дома. Также клуб вовлечен в экологическую повестку и играет в форме из переработанного полиэстера.

Real Betis fans threw thousands of stuffed toys onto the pitch at half-time yesterday ????



It's an annual tradition to make sure disadvantaged children don't go without a gift at Christmas ❤️???? pic.twitter.com/WYpfLKVUlt — ESPN FC (@ESPNFC) December 13, 2021

Вместе с тем, без владельца-миллиардера "Бетис" тяжело пережил пандемию, и в мае Goldman Sachs организовал реструктуризацию 120 млн евро долга Вердибланкос, которые клуб не может выплатить. В 2023-м отчитались о 170 тысячах прибыли, но это ничто по сравнению с 38,2 млн убытков годом ранее.

Что же делать?

Аро взял еще кредит на 60 млн, чтобы расширить "Бенито Вильямарин", который и без того четвертый по величине в Ла Лиге. В прошлом сезоне посещаемость "Бетиса" превысила 51 тысячу за матч — больше только у "Реала" (72) и "Атлетико" (59).

Ну, и пока работы ведутся, "Бетис" вынужден дальше экономить и продавать.

"The project at #RealBetis is something that he is passionate or excited about."



Betis President Angel Haro on #FCBarcelona forward Vitor Roque.pic.twitter.com/Rmd2go4ow4 — Football España (@footballespana_) August 21, 2024

Времена кубков и Хоакина позади. Если клубная школа сейчас воспитает таланта топ-уровня, его продадут еще до 21 года.

Инженер-пенсионер

Мануэль Пеллегрини — это о нем.

70 лет уже тренеру, но он уверяет, что выполнит контракт с "Бетисом", действующий до 2026-го.

Ясно, что вы его знаете. Чемпионский "Сити", бледный "Реал", сенсационные "Вильярреал" Рикельме и "Малага" Касорлы — все это Инженер.

В "Бетис" Пеллегрини пришел в 2020-м и успокоил команду, где годами не заботились о защите — и так они выиграли Кубок-2022.

Pellegrini: A los reyes magos le pido continuar en la copa del rey ???? pic.twitter.com/sVEySwkPfc — ???????????????????????????? ???????????????????????? (@24Gavii) January 5, 2024

Рабочая схема Пеллегрини — 4-2-3-1. Он уважает много бегающих вперёд фулбеков, классических опорников-волнорезов, атакующих хавбеков, способных закрыть разные позиции. Контроль мяча — всегда около 50%. По количеству перехватов и отборов мяча "Бетис" Инженера в ТОП-5 Ла Лиги — то есть, играют очень агрессивно.

Вкупе с куцой скамейкой запасных это подвело команду под монастырь посреди прошлого сезона, когда "Бетис" выдохся и уже пешком вылетел из Лиги конференций от "Динамо Загреб".

"Я играю с одним центральным защитником. Регистрации, травмы, продажи. Какие еврокубки? У нас нет состава, чтобы бороться за то, что вы говорите".

Инженера за эти слова даже уволить хотели, но в итоге он вытащил "Бетис" на 7-е место, тот снова в Европе, и все помирились.

Manuel Pellegrini se convierte en el tercer entrenador del Real Betis con más victorias, igualando a Antonio Ramos, y se queda a solamente 2 victorias de superar a Pepe Mel.



No hay palabras para agradecer todo lo que está haciendo Don Manuel Pellegrini por este equipo. pic.twitter.com/SM0kloBdco — Kidou Yuuto (@KidouYuutoRBB) January 13, 2024

Мир? Мир!

Самая большая звезда на "Бенито Вильямарин" - Иско.

В прошлой Ла Лиге он признавался Игроком матча 19 раз при 28 выходах на поле.

Для "Бетиса" большое горе, что ветеран порвал кресты в конце сезона и до сих пор не может бегать.

Еще две плохие новости — это отъезды опорника сборной Аргентины Гвидо Родригеса и чемпиона Европы-2024 Айосе Переса; причем последнего продали прямому конкуренту "Вильярреалу" - настолько нужны деньги.

Кто остался?

???????? Isco Alarcón was seen using crutches after he went for his medical test. ????pic.twitter.com/KhEqAjZMIr — Football View Hub (@FootballViewHub) May 17, 2024

Набиль Фекир — гениальный технарь, но после двух разрывов крестов и кучи травм он уже стоит. Пабло Форнальс — ненамного быстрее и тоже очень умен. Экс-баварец Марк Рока — самый качественный из опорных. Диего Льоренте — новичок, уже взявший на себя роль лидера обороны.

Страшно не хватает "Бетису"-2024 кадров, и без покупок защитить 7-е место Пеллегрини будет сложно.

Вместе с тем, победить даже нынешних Вердибланкос — еще та задача. В 1-м туре Ла Лиги с "Жироной" они сыграли 1:1; также аж 15 ничьих было в прошлом сезоне — среди них, и с "Реалом".

????️‍♂️ @jorgeazorzano nos da sus claves del #RealBetisGirona.



❌ Se notó la falta del delantero.

????️ La pareja de centrales, a un nivel formidable.

???? Buena presión alta hasta que duró la gasolina.

????El lateral izquierdo, a debate.

???? @NabilFekir, el MVP.



????https://t.co/CdtlMtH2ge pic.twitter.com/ZKGpzXPhqR — Betis.mobi ⚽ (@Betis_mobi) August 20, 2024

Так видит Инженер — если мало шансов победить, надо играть на 0:0.

Публика на "Бенито Вильямарин" это не одобряет, но за 4 года привыкла.

А что "Кривбасс"? Он на совершенно другом уровне, поэтому против него мы увидим "Бетис", который хотят фаны - атакующий и смелый. Объективно говоря, если команда Вернидуба не развалится под этим давлением и не проиграет разгромно на "Вильямарине" - это уже будет маленький успех.