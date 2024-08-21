Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кто из известных футболистов играл за Бетис? Квиз от UA-футбол
Сколько дали правильных ответов? Пишите результаты в комментариях
UEFA
22 августа "Кривбасс" проведет первый матч в плей-офф квалификации Лиги конференций 2024/25. Подопечные Юрия Вернидуба в словацком городе Кошице встретится с испанским "Бетисом".
Перед этим поединком мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, которые защищали цвета команды из Испании.
Будут даны 25 известных игроков. Вам надо ответить, играл ли тот или иной футболист в "Бетисе".
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо - Зальцбург 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
- Динамо - Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- ГУР: Россия готовит ответ на Курскую операцию, мы об этих планах знаем
- ЛК. Армянский Ноах продолжает покорять Европу, Зрински снова нужен камбэк
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн