Кто из известных футболистов играл за Бетис? Квиз от UA-футбол

22 августа "Кривбасс" проведет первый матч в плей-офф квалификации Лиги конференций 2024/25. Подопечные Юрия Вернидуба в словацком городе Кошице встретится с испанским "Бетисом".

Перед этим поединком мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, которые защищали цвета команды из Испании.

Будут даны 25 известных игроков. Вам надо ответить, играл ли тот или иной футболист в "Бетисе".