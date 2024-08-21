  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Кто из известных футболистов играл за Бетис? Квиз от UA-футбол
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кто из известных футболистов играл за Бетис? Квиз от UA-футбол

Лига конференций
Обновлено

Сколько дали правильных ответов? Пишите результаты в комментариях

Кто из известных футболистов играл за Бетис? Квиз от UA-футбол

UEFA

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

22 августа "Кривбасс" проведет первый матч в плей-офф квалификации Лиги конференций 2024/25. Подопечные Юрия Вернидуба в словацком городе Кошице встретится с испанским "Бетисом".

Читайте такжеUA-Футбол представляет соперника: Реал Бетис (Севилья, Испания)

Перед этим поединком мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, которые защищали цвета команды из Испании.

Будут даны 25 известных игроков. Вам надо ответить, играл ли тот или иной футболист в "Бетисе".

По теме
yellow-arrow
Кривбасс – Бетис. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации Лиги конференций
yellow-arrow
Пеллегрини: Кривбасс - сильный соперник. Он занял третье место после таких известных команд, как Шахтер и Динамо
yellow-arrow
Вернидуб: Увидим, насколько мы готовы к такому сильному сопернику, как Бетис
Кривбасс (Кривой Рог) Бетис (Севилья) квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости