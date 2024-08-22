Кривбасс – Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги конференций

Сегодня, 22 августа "Кривбасс" проведет первый матч против "Бетиса" в рамках плей-офф квалификации Лиги конференций.

Встреча пройдет в словацком Кошице, на стадионе "Кошицкая футбольная арена".

Все самые яркие события матча читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало матча - в 21:00 по Киеву. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Четвертый раунд квалификации Лиги конференций сезона 2024/25

22.08.2024

"Кривбасс" 21:00 "Бетис"

Видеотрансляция - УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>