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Кривбасс – Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги конференций

Лига конференций

Кривбасс – Бетис: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Кривбасс – Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги конференций

ФК Кривбас

Новина українською

Сегодня, 22 августа "Кривбасс" проведет первый матч против "Бетиса" в рамках плей-офф квалификации Лиги конференций.

Встреча пройдет в словацком Кошице, на стадионе "Кошицкая футбольная арена".

Все самые яркие события матча читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало матча - в 21:00 по Киеву. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Четвертый раунд квалификации Лиги конференций сезона 2024/25
22.08.2024
"Кривбасс" 21:00 "Бетис"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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