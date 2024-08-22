Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс – Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги конференций
Кривбасс – Бетис: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
ФК Кривбас
Сегодня, 22 августа "Кривбасс" проведет первый матч против "Бетиса" в рамках плей-офф квалификации Лиги конференций.
Встреча пройдет в словацком Кошице, на стадионе "Кошицкая футбольная арена".
Все самые яркие события матча читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Начало матча - в 21:00 по Киеву. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Четвертый раунд квалификации Лиги конференций сезона 2024/25
22.08.2024
"Кривбасс" 21:00 "Бетис"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Ред Булл сделал заявку на выход в группу. Динамо – Зальцбург 0:2. Видео голов и обзор матча
- Динамо – Зальцбург. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
- WBC ультрас Динамо: Григорий Суркис действует вразрез с национальными интересами Украины
- Известно, кто покажет матч Кривбасс - Бетис в плей-офф раунде Лиги конференций
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО