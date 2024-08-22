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Вакулко: Цель Кривбасса неизменна - групповой этап еврокубков

Лига конференций

Криворожский клуб сегодня проведет первый матч с "Бетисом"

Вакулко: Цель Кривбасса неизменна - групповой этап еврокубков

Фото: ФК Кривбас

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Полузащитник "Кривбасса" Юрий Вакулко поделился ожиданиями накануне первого матча плей-офф Лиги Конференций против "Бетиса".

- Считаю, будет очень интересная игра. Мы продемонстрировали хороший футбол против "Виктории", но где-то, возможно, немного не повезло. Наша цель неизменна - групповой этап еврокубков. Теперь это Лига Конференций. Для этого мы должны проходить "Бетис" по сумме двух матчей.

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- Юрий, в последних матчах именно ты выводишь "Кривбасс" на поле с капитанской повязкой. Какой сейчас микроклимат в коллективе и какое самочувствие игроков из-за такого плотного графика?

- Микроклимат хороший. У нас все хорошо. Да, есть тяжелые переезды, и, возможно, где-то не хватает восстановления. Но когда играешь с такими соперниками на хороших стадионах при поддержке болельщиков, в такой классной атмосфере - это все нивелируется и усталости не чувствуешь, - сказал Вакулко.

Матч "Кривбасс" - "Бетис" состоится сегодня, 22 августа и начнется в 21:00.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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