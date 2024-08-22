Вице-президент Кривбасса перед матчем с Бетисом: Вернидуб умеет делать сенсации

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин поделился ожиданиями от первого матча плей-офф квалификации Лиги конференций с "Бетисом", который состоится сегодня в 21:00.

- "Бетис" по классу значительно сильнее "Виктории". Что может предложить "Кривбасс"?

- Да, действительно, "Бетис" может похвастаться наличием игроков, которые стоят десятки миллионов и самостоятельно решают матчи, но у нас есть Юрий Вернидуб и есть команда. Юрий Николаевич умеет делать сенсации. Я верю в нашу команду, иначе зачем заниматься футболом и выходить на поле, если не верить?!

- Что для вас эта игра?

- Я вспоминаю, когда почти четверть века назад "Кривбасс" играл с "Пармой". Мы сыграли на выезде 2:3, а дома проиграли 0:3, но в Кривом Роге все помнят те матчи, всегда вспоминают их и гордятся ими. Победу над "Шамкиром" все забыли, а "Парму" помнят. Думаю, матчи с "Бетисом" тоже все будут вспоминать, но верю, что результат будет лучше, чем с "Пармой".

Мы понимаем, что некоторые нас уже похоронили заочно, но мы рассчитываем, что и в Кошице у нас будет хорошая поддержка и в Испании, поэтому мы обязательно дадим бой.

- С испанцами Вернидубу везет. Надеетесь на нечто подобное, как в свое время "Бильбао" с "Зарей" или Мадриде в "Шерифе"?

- Говорить только о фартовости будет неуважением к Юрию Николаевичу. В целом надо сказать, что у нас классный тренер. Человек, который заслуживает уважения не только как футбольный специалист, потому что все стали забывать о 2022 году, когда Юрий Николаевич, имея действующий контракт за рубежом, узнав о том, что происходит здесь, вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ. И, что важно, не прикрывался контрактом и обязанностями перед клубом, а приехал прямо с матча Лиги Европы.

Юрию Николаевичу 58 лет, но он таскал снаряды, был такелажником, выезжал на позиции, отрабатывал по вражеским позициям, были прилеты и с вражеской стороны, были контузии, были и погибшие собратья. Так совпало, что защищал он нашу страну именно на Криворожском направлении, когда враг был в 50 километрах от нашего города.

За все это ему отдельное уважение и благодарность. А тем, кто пытается обесценить все это, как говорится: "Бог им судья".

- Вы присутствовали на жеребьевке. Удалось ли Вам пообщаться с представителями испанского клуба?

- Да, после жеребьевки мы общались с представителями "Бетиса". Они говорили, что для них будет почетно сыграть с украинским клубом. Они поражены нашей стойкостью, смелостью и силой. Обсуждали, что в Испании сейчас живет много украинцев и они ожидают, что у нас будет заполнен гостевой сектор. Мы тоже в этом уверены, - сказал Гагарин.