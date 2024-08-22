Иван Гецко - о матче Кривбасса против Бетиса: Надежда умирает последней. Но будет тяжело

Автор первого гола в официальном реестре сборной Украины Иван Гецко в своей карьере успел поиграть за пять клубов УПЛ - одесский "Черноморец", днепропетровский "Днепр", львовские "Карпаты", криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист". Каждый из них для бывшего форварда по-своему ценен, ведь выступления в их составах пришлись на далеко не худшие годы для украинского футбола.

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В день первого поединка плей-офф Лиги конференций между "Кривбассом" и испанским "Бетисом" Гецко поделился своими ожиданиями с корреспондентом UA-Футбол.

- Насчет ожиданий могу сказать вот что: надежда умирает последней. Криворожцам будет тяжело, – считает специалист. – "Кривбасс" пока не готов к таким экспериментам. Криворожской команде нужно еще наиграться, закрепиться в турнирном плане, а уже потом думать о чем-то более серьезном.

- Но как бы то ни было, а выступление в еврокубковых турнирах является хорошим опытом, который никогда не бывает лишним. Не так ли?

– Амбиций у клуба было много, однако есть еще над чем работать. На мой взгляд, "Кривбассу" еще нужно усиление – чтобы в команде были игроки значительно более высокого уровня. Вот тогда и можно будет замахнуться на большее. Сейчас много хороших европейских футболистов, однако их нужно тщательно искать. Ведь все те легионеры, которые попадают в наше время в Украину, не того уровня.

– Тем не менее, иностранцев достаточно едва ли не в каждой команде УПЛ. Кроме "Оболони" и "Ингульца".

– Такие клубы, как "Черноморец" берут всех подряд – и южноамериканцев, и африканцев, и азиатов, но не надлежащей квалификации. Что поделаешь, сейчас в нашей стране война, и не каждый классный футболист захочет играть в ней. Даже, несмотря на то, что у многих клубов есть деньги. На сегодняшний день это самый главный вопрос.