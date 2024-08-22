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Кривбасс обнародовал заявку на матчи против Бетиса в Лиге конференций

Лига конференций

В списке Юрия Вернидуба - 22 игрока

Кривбасс обнародовал заявку на матчи против Бетиса в Лиге конференций

Фото: ФК Кривбас

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"Кривбасс" опубликовал заявку на матчи плей-офф квалификации Лиги конференций-2024/25 против "Бетиса". В список команды Юрия Вернидуба вошли 22 футболиста.

Вратари: Андрей Клищук, Владимир Маханьков, Богдан Хома.

Защитники: Александр Романчук, Тимур Стецьков, Андрей Понедельник, Александр Драмбаев, Рафаэль Бандейра, Иван Дибанго, Бакари Конате.

Полузащитники: Джихад Бизимана, Дмитрий Хомченовский, Максим Лунев, Артур Микитишин, Денис Кузык, Юрий Вакулко, Маттео Аморозо, Егор Твердохлеб, Жан По.

Нападающие: Даниэль Соса, Олег Кожушко, Принс Аду.

Стоит отметить присутствие малийского новичка, защитника Бакари Конате, который из-за травмы пропустил матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Виктории" Пльзень (1:3).

Первый матч "Кривбасс" - "Бетис" состоится сегодня, 22 августа в словацком Кошице. Ответная игра пройдет 29 августа в Севилье.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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