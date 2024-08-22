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Стало известно, в какой форме Кривбасс сыграет против Бетиса
Криворожцы сыграют в белой экипировке
Фото: ФК Кривбас
Сегодня, 22 августа "Кривбасс" сыграет против "Бетиса" в рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги конференций-2024/25.
Команды согласовали комплекты формы, в которой выйдут на поле.
Футболисты "Кривбасса" проведут игру в белой форме, а вратарь украинского клуба - в красной экипировке.
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Что касается соперников криворожан - "Бетиса", то они сыграют в желто-черной форме, а их голкипер - в зеленом цвете.
Матч начнется в 21:00 по киевскому времени, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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