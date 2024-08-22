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Кривбасс - Бетис. Известны стартовые составы команд

Лига конференций
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Стартовые составы команд

Кривбасс - Бетис. Известны стартовые составы команд

instagram.com/fckryvbas

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 августа, "Кривбасс" в словацком Кошице проведет свой первый, условно домашний матч плей-офф квалификации Лиги конференции с испанским "Бетисом".

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Матч начнется в 21:00 и уже известны стартовые составы команд.

"Кривбасс": Клищук, Бандейра, Романчук, Стецьков, Дибанго, Вакулко, Бизимана, Кузык, Лунев, Соса, Аду

Запасные: Хома, Маханьков, Понедельник, Хомченовский, Твердохлеб, Драмбаев, Микитишин, Аморозо, Конате, Кожушко, По

"Бетис": Руй Силва, Перро, Натан, Льоренте, Бельерин, Альтимира, Кардосо, Фекир, Эззальзули, Родри, Авила

Запасные: Адриан, Вьейтес, Бартра, Хуанми, Родригес, Вилльям Карвалью, Форнальс, Лосада, Марк Рока, Сабали, Айтор Руйбаль, Диао

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка

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