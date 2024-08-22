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Вирт: Бетис сам играет и позволяет играть сопернику. Не удивлюсь, если Кривбасс сыграет вничью

Лига конференций

Будет интересно посмотреть на Кривбасс с таким соперником

Вирт: Бетис сам играет и позволяет играть сопернику. Не удивлюсь, если Кривбасс сыграет вничью

instagram.com/realbetisbalompie

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Украинский тренер и футбольный эксперт Юрий Вирт сделал прогноз на первый поединок раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между "Кривбассом" и "Бетисом".

"Я смотрел несколько дней назад телетрансляцию стартового матча испанской Ла Лиги между "Бетисом" и "Жироной", в котором сегодняшний оппонент криворожан произвел сильное впечатление. Но бросалось в глаза, что "Бетис" сам играет и позволяет это делать визави. Это не предыдущий соперник "Кривбасса" – "Виктория", которая в переходных фазах действует очень агрессивно, ищет кратчайшие пути к воротам, однако добившись желаемого готова терпеть, отбиваться, лишь бы только сохранить нужный результат.

Поэтому хотя многие эксперты отдают предпочтение испанскому клубу, я не удивлюсь, если сегодня все закончится вничью – 1:1 или даже 2:2. Криворожане должны воспользоваться тем, что сезон в Испании только начался. А в том, что подопечные Юрия Вернидуба будут максимально мотивированы – не сомневаюсь. Вот еще бы только обошлось без индивидуальных ошибок в обороне", - сказал Вирт.

Напомним, что матч начнется сегодня в 21:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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