ЛК. Команда Фаворова феерит в Италии, Пюник с Вакуленко делает заявку, Мудрик играет, Батагов - нет

Раунд плей-офф Лиги конференций – это 48 команд, разделенных на 24 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители пройдут в основной этап Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Первые матчи стадии разбиты на три игровых дня.

20 - 21.08.2024

22.08.2024

"Млада" (Чехия) - "Пакш" (Венгрия) 2:2

Голы: Киньик (автогол) 65, Ладра 90+7 - Беде 80, Папп 85

Удаление: Ленжер 90+6 ("Пакш", две желтые)

Чехия – одна из наиболее продуктивных стран в нынешней квалификационной кампании по количеству побед, набранных в Таблицу коэффициентов очков и тому подобное. Соответственно, чехи претендуют на места в основной стадии всех трех еврокубков. Но у "Млады" на финишной прямой квалификации возникли трудности. Едва не случилось домашнее поражение - уйти от него удалось на последних минутах.

"Пюник" (Армения) - "Целье" (Словения) 1:0

Гол: Бухари 60

В этом противостоянии еще ничего не решено. Да, "Пюник" получил преимущество после первого матча, но это можно списать на фактор своего поля. Через неделю придется выдержать давление словенцев на их территории.

Сергей Вакуленко отыграл за "Пюник" весь матч. Антон Братков остался на скамейке запасных.

"Легия" (Польша) - "Дрита" (Косово) 2:0

Голы: Крамер 56, Гуаль 83

Удаление: Гомба 31 ("Дрита", прямая красная)

Учитывая конкуренцию в Таблице коэффициентов, Украине было бы выгодно как можно меньшее количество польских команд в еврокубках. Но "Легию" на пути к основному раунду, похоже, не остановить... Хотя, играла дома, в большинстве, против представителя Косова и второй гол забила лишь под занавес матча. Разное бывает... Подождем ответного матча

"Панавежис" (Литва) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс) 0:3

Голы: Девис 52, Вильямс 64, Кларк 90+1

Уэльс - одна из шести стран в Европе, которые еще не были представлены на основном этапе еврокубков. И вот "Нью-Сейнтс" очень близок к тому, чтобы добиться исторического для себя и своей Ассоциации страны результата. 3:0 в гостях - очень весомая заявка на общий успех.

Андрей Карвацкий провел за "Паневежис" матч в запасе.

"Бранн" (Норвегия) - "Астана" (Казахстан) 2:0

Голы: Мыгре 12, Финне 69

"Бранн" близок к основному этапу Лиги конференций. Это будет (если таки будет) историческое достижение для этой норвежской команды, которая еще никогда не играла в основной сетке. Вообще, Норвегия классно выступает в последнее время – находится неподалеку от топ-10 Таблицы коэффициентов.

"Хеккен" (Швеция) - "Хайденхайм" (Германия) 1:2

Голы: Рюгор Енсен 36 - Конте 31, Сиенса 65

Достойное выступление шведов. Да, поражение есть поражение, но проиграть с минимальной разницей в счете представителю Бундеслиги – это не зазорно. Тяжело будет пройти дальше, но шведы еще точно поборются.

"Омония" (Кипр) - "Зира" (Азербайджан) 6:0

Голы: Хаммас 13, Семедо (пен.) 34, Стеньпински 45+1, Стеньпински 54, Эвандру 60, Семедо 70

Удивительно, что проиграла "Зира" вот так... без шансов. Превратив домашний матч в формальность. До этого эта команда зарекомендовала себя как крепкий орешек, но сегодня что-то не пошло. И это будет стоить "Зире" перспектив.

Бывший игрок "Миная" Эльдар Кулиев отыграл 58 минут, а другой, - Рустам Ахмедзаде, - вышел на замену на второй тайм.

"Юргорден" (Швеция) - "Марибор" (Словения) 1:0

Гол: Нгуен 69

Удаление: Крич 89 ("Марибор", прямач красная)

Еще одна команда, которая может добиться исторического достижения – первого в истории клуба выхода в основной раунд еврокубка. "Юргорден" близок к этому после домашней победы над "Марибором".

"Копенгаген" (Дания) - "Килмарнок" (Шотландия) 2:0

Голы: Дикс (пен.) 77, Фальк 90+6

"Копенгаген" мог вылететь на предыдущей стадии, но выиграл серию пенальти у чешской команды. Сейчас же датчане решили не повторять ошибок. Хотя комфортная домашняя победа не дает стопроцентных гарантий.

ЧФР (Румыния) - "Пафос" (Кипр) 1:0

Гол: Кореница 17

Удаление: Дяк 40 (ЧФР, прямая красная)

ЧФР (Клуж) забил, а затем остался в меньшинстве (все это - в первом тайме). Но все равно удержал свое преимущество. Поэтому можно говорить, что румыны действительно сильнее. Однако нужно еще это подтвердить в ответном матче.

"Викингур" (Исландия) - "УЭ Санта Колома" (Андорра) 5:0

Голы: Гансен 29, Ингимундарсон (пен.) 53, Ватнгамар 66, Ингимундарсон 74, Гансен 90+6

Удаление: Гарсия 45+1 ("УЭ Санта Колома", прямая красная)

Кто-то из этих двух команд будет в основном этапе Лиги конференций – это факт. Точнее, не кто-то, а "Викингур". Андорра, по сути, потеряла шансы впервые в истории этой страны зайти в еврокубковую осень. А вот Исландия будет там во второй раз подряд.

Кроме пяти забитых голов, "Викингур" еще не реализовал два пенальти.

"Фиорентина" (Италия) - "Академия Пушкаша" (Венгрия) 3:3

Голы: Соттиль 45+3, Мартинес Куарта 67, Кин 75 - Надь 9, Сойсало 12, Голла 89

Интересно, а как с этой "Академией Пушкаша" сыграл бы "Днепр-1"... уже никогда не узнаем, но точно знаем, что венгры – неприятная, сбитая, кусачая команд. 3:3 на поле "Фиорентины" – это фантастика. Хотя могло быть и больше, ведь гости вели со счетом 2:0.

Артем Фаворов вышел в основном составе "Академии Пушкаша" и отыграл 82-е минуты.

"Кривбасс" (Украина) - "Бетис" (Испания) 0:2

Голы: Авила 13, Родри 62

Отчет о матче ⇒ ЗДЕСЬ

"Риека" (Хорватия) - "Олимпия" (Словения) 1:1

Голы: Иванович 33 - Швайцер 76

Интересная битва двух конкурентных соперников. Еще абсолютно ничего не ясно. "Риека" потеряла 0.5 балла, которые могла добавить Хорватии в Таблицу коэффициентов (наш конкурент) – и на том спасибо. Надеемся, обидчик "Полесья" дома обидит и нашего конкурента.

"Партизан" (Сербия) - "Гент" (Бельгия) 0:1

Гол: Гендельман 16

"Партизан" близок к тому, чтобы повторить прошлогодний "подвиг" "Днепра-1" - поочередно вылететь из всех трех еврокубков. Сначала был провал в Лиге чемпионов, далее - в Лиге Европы, и вот теперь домашнее поражение в Лиге конференций. А на поле "Гента" будет ещё тяжелее. Потому да, светит позор.

И это хорошо, потому что Сербия - наш конкурент в Таблице коэффициентов.

"Висла" (Польша) - "Серкль Брюгге" (Бельгия) 1:6

Голы: Родадо 84 - Минад 8, Сомерс 11, Равич 37, Денкей 47, Оуттара 55, Олаигбе 83

Фактически, еще минус один участник в Польше. Не отыграется "Висла" после 1:6. Так что в основном раунде еврокубков у нашего конкурента будут две команды. Скорее всего, как и у Украины. Проблема в том, что у нас больший делитель.

КИ Клаксвик (Фарерские острова) - ХИК (Финляндия) 2:2

Голы: Фредериксберг (пен.) 55, Ханссон 63 - Эрвин 14, Эрвин 90+2

Удаление: Енсен 36 (КИ Клаксвик, две желтые)

В первом тайме КИ Клаксвик остался в меньшинстве, а во втором забил два гола и едва не одержал победу - ХИК зацепился за ничью голом на 90+2-й минуте. Супер-жажда к борьбе от островитян. Они заслужили аплодисменты.

"Сент-Патрикс" (Ирландия) - "Башакшехир" (Турция) 0:0

Плохая неделя для Турции. "Галатасарай" проиграл, "Бешикташ" не перестрелял "Лугано", у "Трабзонспора" тоже проблемы. И вот не переиграл скромных ирландцев "Башакшехир". Хотя есть комфортная уверенность, что дома турки возьмут свое.

"Ланс" (Франция) 22:00 "Панатинаикос" (Греция) 2:1

Голы: Франковский 4, Саид 34 - Йоаннидис 53

Статусная битва раунда плей-офф. Бывает и такое: где-то бьются между собой исландцы с андорцами или гибралтарцы с северо-ирландцами, а где-то – французы с греками, которые в прошлом году играли в Лиге чемпионов/Лиге Европы. Но сейчас в Лигу конференций из них пройдет лишь кто-то один. После домашней победы ближе к успеху "Ланс".

Бывший игрок "Шахтера" Тете сыграл за "Панатинаикос" 67 минут.

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Ларн" (Северная Ирландия) 2:1

Голы: Гомес 23, Джо 42 - Люсти 16

Северная Ирландия – одна из тех стран, которые еще не были представлены в основном раунде еврокубков. У "Ларна" выдалась прекрасная возможность переписать историю, но нужно проходить гибралтарцев. А те не сдаются просто так. Напротив, "Линкольн Ред Импс" выиграл первый матч и теперь едет в гости с преимуществом.

"Санкт-Галлен" (Швейцария) 22:00 "Трабзонспор" (Турция) 0:0

С драмой в конце. "Санкт-Галлен" забил гол, но его отменили из-за офсайда. Потом закипели нервы. Но не было голов – вот это главный итог матча, а не что-то другое.

Арсений Батагов попал в заявку "Трабзонспора", но на поле не вышел.

"Челси" (Англия) - "Серветт" (Швейцария) 2:0

Голы: Нкунку (пен.) 50, Мадуеке 76

"Челси" одолел третью команду Швейцарии в матче отбора Лиги конференций. Оба гола "синие" забили после перерыва, Нкунку отличился с пенальти, а с игры результативно выстрелил Мадуэке. Также очень эпично промахнулся по пустым воротам новичок команды Марк Гию.

Украинский легионер "Челси" Михаил Мудрик вышел в старте и провел полный поединок.