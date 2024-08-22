ЛК. Представитель Польши мчится в осень, Пюник с Вакуленко делает заявку (обновляется)

Раунд плей-офф Лиги конференций – это 48 команд, разделенных на 24 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители пройдут в основной этап Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Первые матчи стадии разбиты на три игровых дня.

20 - 21.08.2024

22.08.2024

"Млада" (Чехия) - "Пакш" (Венгрия) 2:2

Голы: Киньик (автогол) 65, Ладра 90+7 - Беде 80, Папп 85

Удаление: Ленжер 90+6 ("Пакш", две желтые)

Чехия – одна из наиболее продуктивных стран в нынешней квалификационной кампании по количеству побед, набранных в Таблицу коэффициентов очков и тому подобное. Соответственно, чехи претендуют на места в основной стадии всех трех еврокубков. Но у "Млады" на финишной прямой квалификации возникли трудности. Едва не случилось домашнее поражение - уйти от него удалось на последних минутах.

"Пюник" (Армения) - "Целье" (Словения) 1:0

Гол: Бухари 60

В этом противостоянии еще ничего не решено. Да, "Пюник" получил преимущество после первого матча, но это можно списать на фактор своего поля. Через неделю придется выдержать давление словенцев на их территории.

Сергей Вакуленко отыграл за "Пюник" весь матч. Антон Братков остался на скамейке запасных.

"Легия" (Польша) - "Дрита" (Косово) 2:0

Голы: Крамер 56, Гуаль 83

Удаление: Гомба 31 ("Дрита", прямая красная)

Учитывая конкуренцию в Таблице коэффициентов, Украине было бы выгодно как можно меньшее количество польских команд в еврокубках. Но "Легию" на пути к основному раунду, похоже, не остановить... Хотя, играла дома, в большинстве, против представителя Косова и второй гол забила лишь под занавес матча. Разное бывает... Подождем ответного матча

"Панавежис" (Литва) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс) 0:3

Голы: Девис 52, Вильямс 64, Кларк 90+1

Уэльс - одна из шести стран в Европе, которые еще не были представлены на основном этапе еврокубков. И вот "Нью-Сейнтс" очень близок к тому, чтобы добиться исторического для себя и своей Ассоциации страны результата. 3:0 в гостях - очень весомая заявка на общий успех.

Андрей Карвацкий провел за "Паневежис" матч в запасе.

"Бранн" (Норвегия) - "Астана" (Казахстан) 2:0

Голы: Мыгре 12, Финне 69

"Бранн" близок к основному этапу Лиги конференций. Это будет (если таки будет) историческое достижение для этой норвежской команды, которая еще никогда не играла в основной сетке. Вообще, Норвегия классно выступает в последнее время – находится неподалеку от топ-10 Таблицы коэффициентов.

"Хеккен" (Швеция) - "Хайденхайм" (Германия) 1:2

Голы: Рюгор Енсен 36 - Конте 31, Сиенса 65

Достойное выступление шведов. Да, поражение есть поражение, но проиграть с минимальной разницей в счете представителю Бундеслиги – это не зазорно. Тяжело будет пройти дальше, но шведы еще точно поборются.

"Омония" (Кипр) - "Зира" (Азербайджан) 6:0

Голы: Хаммас 13, Семедо (пен.) 34, Стеньпински 45+1, Стеньпински 54, Эвандру 60, Семедо 70

Удивительно, что проиграла "Зира" вот так... без шансов. Превратив домашний матч в формальность. До этого эта команда зарекомендовала себя как крепкий орешек, но сегодня что-то не пошло. И это будет стоить "Зире" перспектив.

Бывший игрок "Миная" Эльдар Кулиев отыграл 58 минут, а другой, - Рустам Ахмедзаде, - вышел на замену на второй тайм.

"Юргорден" (Швеция) - "Марибор" (Словения) 1:0

Гол: Нгуен 69

Удаление: Крич 89 ("Марибор", прямач красная)

Еще одна команда, которая может добиться исторического достижения – первого в истории клуба выхода в основной раунд еврокубка. "Юргорден" близок к этому после домашней победы над "Марибором".

"Копенгаген" (Дания) - "Килмарнок" (Шотландия) 2:0

Голы: Дикс (пен.) 77, Фальк 90+6

"Копенгаген" мог вылететь на предыдущей стадии, но выиграл серию пенальти у чешской команды. Сейчас же датчане решили не повторять ошибок. Хотя комфортная домашняя победа не дает стопроцентных гарантий.

ЧФР (Румыния) 20:30 "Пафос" (Кипр)

Голы:

"Викингур" (Исландия) 21:00 "УЭ Санта Колома" (Андорра)

Голы:

"Фиорентина" (Италия) 21:00 "Академия Пушкаша" (Венгрия)

Голы:

"Кривбасс" (Украина) 21:00 "Бетис" (Испания)

Голы:

Отчет о матче ⇒ ЗДЕСЬ

"Риека" (Хорватия) 21:00 "Олимпия" (Словения)

Голы:

"Партизан" (Сербия) 21:15 "Гент" (Бельгия)

Голы:

"Висла" (Польша) 21:30 "Серкль Брюгге" (Бельгия)

Голы:

КИ Клаксвик (Фарерские острова) 21:45 ХИК (Финляндия)

Голы:

"Сент-Патрикс" (Ирландия) 21:45 "Башакшехир" (Турция)

Голы:

"Ланс" (Франция) 22:00 "Панатинаикос" (Греция)

Голы:

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) 22:00 "Ларн" (Северная Ирландия)

Голы:

"Санкт-Галлен" (Швейцария) 22:00 "Трабзонспор" (Турция)

Голы:

"Челси" (Англия) 22:00 "Серветт" (Швейцария)

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