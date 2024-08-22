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Впервые в сезоне. Мудрик выйдет в старте Челси на матч Лиги конференций с Серветтом
Михаил выйдет в стартовом составе
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 22 августа, "Челси" проведет домашний матч плей-офф квалификации
В стартовом составе лондонцев выйдет украинский вингер Михаил Мудрик. Это первое появление украинца в стартовом составе своей команды в официальных матчах.
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Напомним, что матч начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет
Your Chelsea side tonight! ????#CFC | #UECL pic.twitter.com/F3Xh8R37NO— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 22, 2024
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