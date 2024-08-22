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Впервые в сезоне. Мудрик выйдет в старте Челси на матч Лиги конференций с Серветтом

Лига конференций
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Михаил выйдет в стартовом составе

Впервые в сезоне. Мудрик выйдет в старте Челси на матч Лиги конференций с Серветтом

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 августа, "Челси" проведет домашний матч плей-офф квалификации Лиги конференции со швейцарским "Серветтом".

В стартовом составе лондонцев выйдет украинский вингер Михаил Мудрик. Это первое появление украинца в стартовом составе своей команды в официальных матчах.

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Напомним, что матч начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Челси (Лондон) Серветт (Швейцария) Михаил Мудрик
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