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Кривбасс пропустил от Бетиса уже на 13-й минуте

Лига конференций
Обновлено

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Кривбасс пропустил от Бетиса уже на 13-й минуте

instagram.com/realbetisbalompie

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" в словацком Кошице проводит свой первый, условно домашний матч плей-офф квалификации Лиги конференции с испанским "Бетисом".

И пропустили криворожцы быстрый гол на 13-й минуте.

Казалось бы, неспешная атака с ударом Алтимири из-за линии штрафной, который потянул Клищук, вот только на добивании первым успел Авила, который избежал офсайда и переправил мяч в сетку.

0:1 к 13-й минуте матча.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка

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Комментарии
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Вarcelinius
22.08.2024 в 21:49
Клищук лошара блъ.
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0
1
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Комментарии 3
avatar
Вarcelinius
22.08.2024 в 21:49
Клищук лошара блъ.
Ответить
0
1
Не дармоед (Запорожье)
22.08.2024 в 21:26
Мы ехали автобусом через Карпаты две недели, сильно устали и поэтому пропустили вначале.
Ответить
3
1
Не дармоед (Запорожье)
22.08.2024 в 21:22
Разгрому быть.
Ответить
2
1

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