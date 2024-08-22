Кривбасс пропустил от Бетиса уже на 13-й минуте

"Кривбасс" в словацком Кошице проводит свой первый, условно домашний матч плей-офф квалификации Лиги конференции с испанским "Бетисом".

И пропустили криворожцы быстрый гол на 13-й минуте.

Казалось бы, неспешная атака с ударом Алтимири из-за линии штрафной, который потянул Клищук, вот только на добивании первым успел Авила, который избежал офсайда и переправил мяч в сетку.

0:1 к 13-й минуте матча.

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